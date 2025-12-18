Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhanbad Railway Station के प्लेटफार्म नंबर तीन पर कुत्ते का हमला, बच्ची गंभीर, मची अफरा-तफरी

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:20 PM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म तीन पर एक आवारा कुत्ते ने 10 वर्षीय बच्ची रितिका पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बच् ...और पढ़ें

    Hero Image

    धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर आवारा कुत्तों का लगा रहता जमावड़ा। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जासं, धनबाद। धनबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की रात एक दर्दनाक और चिंताजनक घटना सामने आई, जिसने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्लेटफार्म संख्या तीन पर रात करीब 10 बजे यात्रियों की भीड़ के बीच 10 वर्षीय बच्ची रितिका पर एक आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। पलभर में हुई इस घटना से प्लेटफार्म पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में भय का माहौल बन गया।

    बताया जाता है कि रितिका अपने परिवार के साथ टोरी से धनबाद पहुंची थी और वहां से झाझा जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान प्लेटफार्म पर खड़े रहने के समय अचानक एक कुत्ते ने बच्ची पर झपट्टा मार दिया। कुत्ते के हमले से रितिका के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद यात्री और परिजन दौड़े, जिसके बाद किसी तरह कुत्ते को वहां से भगाया गया।

    घटना के तुरंत बाद रेलवे कर्मियों की मदद से घायल बच्ची को रेलवे अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज कराया गया। हालांकि बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन परिजन काफी सहमे हुए हैं। इस घटना के बाद प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों में दहशत का माहौल है और लोग बच्चों को लेकर खासे सतर्क नजर आए।

    यात्रियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि धनबाद जैसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी गंभीर लापरवाही को दर्शाती है। यह घटना रेलवे प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यात्रियों ने मांग की है कि स्टेशन परिसर में आवारा जानवरों पर रोक लगाने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की शर्मनाक और दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।