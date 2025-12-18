Dhanbad Railway Station के प्लेटफार्म नंबर तीन पर कुत्ते का हमला, बच्ची गंभीर, मची अफरा-तफरी

जासं, धनबाद। धनबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की रात एक दर्दनाक और चिंताजनक घटना सामने आई, जिसने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। प्लेटफार्म संख्या तीन पर रात करीब 10 बजे यात्रियों की भीड़ के बीच 10 वर्षीय बच्ची रितिका पर एक आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। पलभर में हुई इस घटना से प्लेटफार्म पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों में भय का माहौल बन गया।



बताया जाता है कि रितिका अपने परिवार के साथ टोरी से धनबाद पहुंची थी और वहां से झाझा जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान प्लेटफार्म पर खड़े रहने के समय अचानक एक कुत्ते ने बच्ची पर झपट्टा मार दिया। कुत्ते के हमले से रितिका के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद यात्री और परिजन दौड़े, जिसके बाद किसी तरह कुत्ते को वहां से भगाया गया।



घटना के तुरंत बाद रेलवे कर्मियों की मदद से घायल बच्ची को रेलवे अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज कराया गया। हालांकि बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन परिजन काफी सहमे हुए हैं। इस घटना के बाद प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों में दहशत का माहौल है और लोग बच्चों को लेकर खासे सतर्क नजर आए।



यात्रियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि धनबाद जैसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी गंभीर लापरवाही को दर्शाती है। यह घटना रेलवे प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है।