2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दें कफ सिरप,केंद्र के निर्देश के बाद धनबाद में भी सतर्कता

जागरण संवाददाता, धनबाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद छोटे बच्चों को कफ सिरप देने को लेकर सतर्कता बरती जा रही है।

डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के निर्देश के बाद अब धनबाद में भी इसकी तैयारी की जा रही है। दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की सलाह चिकित्सक देंगे।

दरअसल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप की घटना को लेकर यह एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि इसे लेकर कोई डरने की जरूरत नहीं है।

लेकिन सतर्कता के तौर पर जिले में भी इसकी तैयारी हो रही है। जिला आरसीएच पदाधिकारी डॉ रोहित गौतम ने बताया कि केंद्र के निर्देश के बाद सभी जगह सतर्कता बरती जा रही है।

उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी की सिरप नहीं दी जाती है। अधिकांश मामले में छोटे बच्चों को होने वाली खांसी खुद ठीक हो जाती है।

विस्तृत निर्देश आने के बाद पूरे जिले में इसे लागू किया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सकों को भी निर्देश जारी होंगे।

धनबाद में 1.50 लाख से ज्यादा बच्चे

स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों की मानें तो धनबाद में शून्य से ले 2 वर्ष के बीच 1.50 लाख बच्चे हैं। नियमित टीकाकरण के तहत इन बच्चों को जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला टीकाकरण विभाग उनके स्वास्थ्य की निगरानी करता है।