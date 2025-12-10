Dhanbad-Howrah के बीच रेलसेवा चरमराई: राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत समेत कई ट्रेनें लेट, यात्री हलकान
Dhanbad-Howrah Rail Service: धनबाद-हावड़ा रेल मार्ग पर रेलसेवा चरमरा गई है। राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत समेत कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। Howrah-Dhanbad Rail Servic: धनबाद से हावड़ा के बीच खाना जंक्शन पर चल रहे नान इंटरलाकिंग के कारण बुधवार को इस मार्ग पर रेलसेवा अस्त-व्यस्त रही। नान इंटरलाकिंग के कारण हावड़ा जानेवाली ट्रेनें घंटों घंटों विलंब से पहुंची।
नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी सवा घंटे, सियालदह राजधानी 52 मिनट, कोलफील्ड एक्सप्रेस पौने तीन घंटे, मुंबई मेल ढाई घंटे, जम्मूतवी एक्सप्रेस लगभग दो घंटे, ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस एक घंटे और कालाका-हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस छह घंटे 56 मिनट देर से हावड़ा पहुंची। देर से पहुंचने के कारण हावड़ा से धनबाद आनेवाली ट्रेनें भी लेट से आईं।
हावड़ा व सियालदह राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें लेट आईं। शाम में खुलने वाली कोलफील्ड एक्सप्रेस लगभग ढाई घंटे लेट से हावड़ा से रवाना हुई और देर रात धनबाद आई। हावड़ा-कालका मेल रात 9:55 के बदले देर रात 11:55 पर खुलने की सूचना जारी की गई।
तकनीकी बाधा के कारण आज व कल 21 मेमू रद
पूर्व रेलवे से जारी सूचना में बताया गया कि खाना जंक्शन पर चल रहे विकास कार्याें में तकनीकी बाधा के कारण 11 व 12 दिसंबर को आसनसोल-बर्द्धमान समेत 21 मेमू ट्रेनें रद रहेंगी। बर्द्धमान-बोकारो मेमू 11 व 12 को आसनसोल से चलेगी तथा बोकारो-बर्द्धमान मेमू 12 व 13 को आसनसोल तक जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।