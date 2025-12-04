टिकट बुकिंग बंद! Coimbatore–Dhanbad स्पेशल ट्रेन ने बढ़ाई मरीजों की मुश्किल

जागरण संवाददाता, धनबाद। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेलवे स्टेशन से खुलने वाली दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ व जम्मू की स्पेशल ट्रेनों के बंद होने के बाद धनबाद से गोमो और गया होकर कोयंबटूर के बीच चलने वाली ट्रेन पर भी संकट मंडराने लगा है।

गया से कोयंबटूर के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल को धनबाद तक विस्तार के साथ ही अगले आदेश तक चलाने की घोषणा हुई थी। इस बीच धनबाद से कोयंबटूर के लिए तीन जनवरी तथा कोयंबटूर से धनबाद के बीच छह जनवरी के बाद टिकटों की बुकिंग बंद हो गई है।

अलेप्पी एक्सप्रेस में टिकट मिलना मुश्किल धनबाद से कोयंबटूर के बीच गया व रांची होकर दो तथा बरौनी से धनबाद होकर कोयंबटूर पोत्तनूर के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। इनमें धनबाद से रांची होकर चलने वाली ट्रेन के साथ ही बरौनी-पोत्तनर स्पेशल भी बंद हो चुकी है। इससे धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। जनवरी से धनबाद-गया-कोयंबटूर स्पेशल में बुकिंग बंद होने से परेशानी और बढ़ेगी।

वेल्लूर का छिन गया विकल्प स्पेशल ट्रेनों के चलने से यात्रियों के साथ इलाज कराने वेल्लूर जानेवाले मरीजों को भी तीन स्पेशल ट्रेनों का विकल्प मिल गया था। अब एक-एक कर ट्रेन बंद कर विकल्प छिनी जा रही है। इससे इलाज के लिए वेल्लूर जाने वाले मरीज और उनके तीमारदार परेशान हैं।