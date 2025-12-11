गैस रिसाव से खतरे में धनबाद-बोकारो की लाइफ लाइन, कोयला मंत्रालय ने NHAI को किया अलर्ट
Coal Ministry Alert: धनबाद-बोकारो की लाइफ लाइन गैस रिसाव के कारण खतरे में है। कोयला मंत्रालय ने एनएचएआई को सतर्क किया है। रिसाव की वजह से आसपास के क्ष ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad News: केंदुआडीह कोलियरी क्षेत्र में लगातार हो रहे जहरीली गैस रिसाव और भू-धंसान ने धनबाद और बोकारो को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-18 (पूर्व में एनएच-32) के लिए भी खतरा बढ़ा दिया है। कोलियरी क्षेत्र में गैस रिसाव की बढ़ती घटनाओं के बाद अब इस महत्वपूर्ण मार्ग के धंसने की आशंका ने प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। यह सड़क दोनों जिलों को जोड़ने वाला सबसे व्यस्त मार्ग है, जिसे लाइफ लाइन रोड के नाम से भी जाना जाता है।
केंदुआडीह के आसपास कई स्थानों पर गैस रिसाव और जमीन धंसने की सूचनाओं के बाद कोयला मंत्रालय ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को स्थिति की गंभीरता बताते हुए जांच का अनुरोध किया है। इस संबंध में भेजे गए पत्र में सड़क के सुरक्षित संचालन और भविष्य के जोखिमों का आकलन करने की जरूरत पर जोर दिया गया है।
धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने पुष्टि की कि कोयला मंत्रालय इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने एनएचएआई से विस्तृत तकनीकी जांच कराने का आग्रह किया है, ताकि यह पता चल सके कि गैस रिसाव और भू-धंसान का सड़क पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
वहीं, बीसीसीएल के वरीय अधिकारियों ने बताया कि कोयला मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र की जानकारी उन्हें भी दी गई है और एनएचएआई की विशेषज्ञ टीम जल्द ही धनबाद पहुंचकर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर सकती है।
आपको बता दें कि एनएच-18 बोकारो से धनबाद वाया केंदुआ होकर गुजरता है और आगे ओडिशा तक जाता है। यह मार्ग कोयला belt के बीच से गुजरने के कारण हमेशा संवेदनशील माना जाता रहा है। गैस रिसाव और भू-धंसान की ताजा घटनाओं ने इस मार्ग की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं।
