गैस रिसाव से खतरे में धनबाद-बोकारो की लाइफ लाइन, कोयला मंत्रालय ने NHAI को किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad News: केंदुआडीह कोलियरी क्षेत्र में लगातार हो रहे जहरीली गैस रिसाव और भू-धंसान ने धनबाद और बोकारो को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-18 (पूर्व में एनएच-32) के लिए भी खतरा बढ़ा दिया है। कोलियरी क्षेत्र में गैस रिसाव की बढ़ती घटनाओं के बाद अब इस महत्वपूर्ण मार्ग के धंसने की आशंका ने प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। यह सड़क दोनों जिलों को जोड़ने वाला सबसे व्यस्त मार्ग है, जिसे लाइफ लाइन रोड के नाम से भी जाना जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंदुआडीह के आसपास कई स्थानों पर गैस रिसाव और जमीन धंसने की सूचनाओं के बाद कोयला मंत्रालय ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को स्थिति की गंभीरता बताते हुए जांच का अनुरोध किया है। इस संबंध में भेजे गए पत्र में सड़क के सुरक्षित संचालन और भविष्य के जोखिमों का आकलन करने की जरूरत पर जोर दिया गया है।

धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने पुष्टि की कि कोयला मंत्रालय इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने एनएचएआई से विस्तृत तकनीकी जांच कराने का आग्रह किया है, ताकि यह पता चल सके कि गैस रिसाव और भू-धंसान का सड़क पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।