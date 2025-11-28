नहीं हटा स्पेशल का टैग, 1 जनवरी तक चलेगी महंगे किराए वाली धनबाद-भुवनेश्वर ट्रेन

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद से भुवनेश्वर के बीच चलने वाली ट्रेन से स्पेशल का टैग हटने और किराए घटने की उम्मीदें एक बार फिर बेपटरी हो गई हैं। ट्रेन को नियमित बनाने का प्रस्ताव कचरे के ढेर में फेंक दिया गया है। पूर्व तटीय रेल ने शुक्रवार को धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल के फेरे बढ़ाने की घोषणा कर दी है।

भुवनेश्वर से एक से 31 दिसंबर तथा धनबाद से दो दिसंबर से एक जनवरी तक फेरे बढ़ा दिए गए हैं। भुवनेश्वर से धनबाद के लिए 31 दिसंबर तक टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। शनिवार से धनबाद से बुकिंग शुरू होने की संभावना है।

कोरोना काल के 28 महीने बाद चली, तभी से स्पेशल का टैग कोराना काल में बंद होने के बाद धनबाद-भुवनेश्वर गरीब रथ को 28 महीने बाद 23 अगस्त 2022 को दोबारा चलाने की अनुमति मिली। गरीब रथ के बदले सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे के साथ चली पर स्पेशल का टैग लगने का किराया 25 प्रतिशत बढ़ गया।

अब लगभग पांच साल होने को है। रेलवे को अतिरिक्त आमदनी का ऐसा चस्का लगा है कि नियमित ट्रेन के बजाय कभी एक महीने तो कभी दो महीने के लिए फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। अधिक किराया वसूली के बाद भी हर दिन लेट की गारंटी भुवनेश्वर-धनबाद स्पेशल ट्रेन में किराया अधिक होने के बाद भी हर दिन लेट होने की गारंटी है। शुक्रवार को दिन में 11 बजे के बदले तीन घंटे 57 मिनट देर से दोपहर 2:57 पर आई। विलंब से आने के कारण धनबाद से भुवनेश्वर जानेवाली ट्रेन शाम 4:00 के बदले एक घंटे 13 मिनट 13 मिनट विलंब से शाम 5:13 पर रवाना हुई। इससे पहले नवंबर माह में भी हर दिन घंटों विलंब से आई।

स्पेशल के नाम पर हर फेरे में 1.19 लाख का रेलवे को एक्सट्रा इनकम धनबाद-भुवनेश्वर की ट्रेन में स्पेशल का टैग लगाकर रेलवे यात्रियों से प्रतिदिन हर फेरे में एक लाख 18 हजार 560 रुपये का एक्सट्रा इनकम कर रही है। स्पेशल का टैग हट गया तो यात्रियों को सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन का किराया चुकाना होगा जिससे जेब को राहत मिलेगी।