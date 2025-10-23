धनबाद-आसनसोल रूट पर दिसंबर में मेमू ट्रेनें बदली मार्ग से चलेंगी

जागरण संवाददाता, धनबाद। दिसंबर के पहले सप्ताह में कुछ प्रमुख मेमू ट्रेनें शेड्यूल और मार्ग में बदलाव के साथ चलेंगी। यह बदलाव आसनसोल-बर्द्धमान रूट पर हो रहे विकास कार्यों के कारण किए जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपने ट्रेन का स्टेटस और मार्ग जांच लें। रेलवे के अनुसार, बर्द्धमान-हटिया मेमू, हटिया-बर्द्धमान मेमू, बर्द्धमान-बोकारो मेमू और बोकारो-बर्द्धमान मेमू सहित कई ट्रेनों की यात्रा अवधि और मार्ग प्रभावित होंगी। बदलाव के दौरान यात्रियों को उनके निर्धारित स्टेशन पर पहुंचने और ट्रेन पकड़ने में समय का ध्यान रखना होगा। साथ ही, रेलवे ने चेताया है कि इस दौरान स्टेशन पर घोषणाओं पर ध्यान रखना जरूरी है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या देरी से बचा जा सके। पूर्व रेलवे का कहना है कि यह परिवर्तन सुरक्षा, सुविधाजनक संचालन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

बदलाव का विवरण



ट्रेन नई अवधि बदलाव मार्ग



बर्द्धमान-हटिया मेमू 6-8 दिसंबर बर्द्धमान के बजाय आसनसोल-हटिया

हटिया-बर्द्धमान मेमू 5-7 दिसंबर हटिया से बर्द्धमान की जगह हटिया-आसनसोल

बर्द्धमान-बोकारो मेमू 6-7 दिसंबर बदलाव आसनसोल-बोकारो

बोकारो-बर्द्धमान मेमू संबंधित दिन बदलाव बोकारो-आसनसोल