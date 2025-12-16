Dhanbad–Alappuzha Express चार दिन तक खुलेगी 150 मिनट लेट, इलाज व दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा असर

Language
    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:18 PM (IST)

    Hero Image

    धनबाद–अलेप्पी एक्सप्रेस। (फाइल फोटो)

    जासं, धनबाद। Indian Railway Update धनबाद–अलेप्पी एक्सप्रेस बुधवार को धनबाद से 150 मिनट विलंब से खुलेगी। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय 11:35 बजे के बजाय दोपहर 2:05 बजे रवाना होगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार 18, 19 और 21 दिसंबर को भी यह ट्रेन दोपहर 2: 05 के समय ही प्रस्थान करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दक्षिण मध्य रेल के विजयवाड़ा और राजमुंदरी के बीच चल रहे विकास कार्यों के कारण अलग-अलग तिथियों में इस ट्रेन को विलंब से चलाया जा रहा है। धनबाद–अलेप्पी एक्सप्रेस झारखंड के धनबाद से रांची होते हुए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रास्ते केरल के अलेप्पी (अलप्पुझा) तक जाती है।

    यह ट्रेन झारखंड और आसपास के राज्यों के यात्रियों के लिए दक्षिण भारत से सीधा रेल संपर्क प्रदान करती है। खासकर इलाज के लिए जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह ट्रेन बेहद अहम मानी जाती है। बड़ी संख्या में यात्री इसी ट्रेन से सीएमसी वेल्लूर जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में इलाज कराने जाते हैं।

    अलेप्पी केरल का एक प्रमुख शहर है, जिसे “पूर्व का वेनिस” भी कहा जाता है। यह अपने बैकवाटर, हाउसबोट पर्यटन और आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है। स्वास्थ्य पर्यटन के लिहाज से भी अलेप्पी और आसपास के क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, जहां आयुर्वेदिक उपचार केंद्र और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा अलेप्पी से केरल के अन्य बड़े शहरों और अस्पतालों तक आवागमन आसान है।

    रेलवे के अनुसार विकास कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होगा। फिलहाल यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन का अपडेट समय जरूर जांच लें। देर से प्रस्थान के बावजूद धनबाद–अलेप्पी एक्सप्रेस का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि यह ट्रेन इलाज, रोजगार और पर्यटन के लिए दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों की जीवनरेखा बनी हुई है।