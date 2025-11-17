Dhanbad News: युवक रात में सोया और सुबह कमरे में दिखा ऐसा नजारा कि परिवार में कोहराम मच गया

जागरण संवाददाता, धनबाद। सरायढेला कोयला नगर में शनिवार की देर रात एक युवक ने कमरे में फंदे लटक कर खुदकशी कर ली। घटना की जानकारी शनिवार सुबह तब हुई जब परिवारवालों ने युवक को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

मृतक की पहचान 25 वर्षीय राहुल कुमार चौधरी के रूप में हुई है। उसकी मां किरण चौधरी ने बताया कि वे रात में खाना बनाकर अपने कमरे में सो गई थी। देर रात जब उन्होंने राहुल के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

परिवार के एक सदस्य ने कमरे के छेद से झांक कर देखा तो राहुल पंखे से लटका हुआ था। इसकी सूचना तत्काल सरायढेला थाना की पुलिस को दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाज़ा तोड़ा और युवक को नीचे उतारकर एसएनएमएमसीएच, धनबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।