    बंगाल की खाड़ी में उथल-पुथल, दुर्गा पूजा में बरसेंगे मानसूनी बादल

    By Tapas Banerjee Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:21 PM (IST)

    धनबाद में महालया के साथ मौसम में बदलाव आया बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार 24-25 को गरज के साथ वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती घेरा बनने से पूरे राज्य में वर्षा होगी। 25 सितंबर से एक और कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होगा।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। महालया के साथ ही मौसम ने रंग बदल लिया। बारिश का दौर शुरू हो गया। वर्षा की गतिविधि अगले कई दिनों तक जारी रहने के आसार हैं। 24 व 25 को गर्जन के साथ वर्षा हो सकती है। कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की भी संभावना है।

    मौसम विभाग से जारी सूचना में बताया गया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती घेरा बन गया है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान लो प्रेशर जन्म ले सकता है।

    इससे पूरे राज्य में वर्षा होगी। 25 सितंबर से बंगाल की खाड़ी में फिर एक नया लो प्रेशर सक्रिय होगा। इससे अगले कई दिनों तक बादल बरसेंगे।

    25 से सक्रिय होने वाले लो प्रेशर के समुद्री तूफान में बदलने के संकेत

    बंगाल की खाड़ी में 25 सितंबर से सक्रिय होने वाला लो प्रेशर 26 को ओडिशा व आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ेगा। इसके डिप्रेशन यानी लघु समुद्री तूफान में बदलने की प्रबल संभावना है। मानसून का ट्रैक इस बार धनबाद के रास्ते ही है।

    ऐसे में ओडिशा व आंध्र की ओर जानेवाले बादल यहां बारिश करा सकते हैं। मौसम विभाग ने 27 तक लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ वर्षा की प्रबल संभावना जताई है।

    शाम तक नवरात्र की खरीदारी का मौका, फिर मौसम ने दिया धोखा

    सोमवार से नवरात्र प्रारंभ होगी। इसे लेकर रविवार को पूरे दिन बाजाराें में चहल-पहल रही। शहरवासियों पूजन सामग्री और अन्य जरूरी सामानों की जमकर खरीदारी की। शाम तक मौसम ने खरीदारी का मौका दिया। फिर एकाएक रंग बदल लिया।

    कहीं तेज तो कहीं हल्की फुहारें पड़ी। बारिश शुरू होने से बाजार की रौनक धुल गई। देर रात तक बाजार रोशन रहने की उम्मीद थी पर शाम के बाद लोग घरों से कम निकले।

    अगले चार दिनों का संभावित तापमान

    दिन अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C)
    सोमवार 31 26
    मंगलवार 31 26
    बुधवार 31 25
    गुरुवार 31 26