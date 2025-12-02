Dhanbad Weather Update: इस बार सामान्य से अधिक शीत लहर, बच्चे-बुजुर्ग पर कोल्ड अटैक का खतरा

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad Weather update for December 2: नवंबर में तापमान सामान्य से नीचे रहने और शीतलहर चलने के बाद अब दिसंबर व जनवरी में सर्दी और कड़े तेवर दिखा सकती है। इस बार सामान्य से अधिक शीत लहर चलने के आसार हैं। शीत लहर के दिनों में बढ़ोतरी हो सकती है।

मौसम विभाग ने ठंड को लेकर बच्चों व बुजुर्ग के लिए अलर्ट जारी किया है। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से मेडिकल कंडिशन वालों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है। सुबह-सुबह कोहरा छाने से विजिबिलिटी कम होने से सड़क व रेल सेवा में रुकावट आ सकती है। कुछ शहरी इलाकों में एयर क्वालिटी और खराब हो सकती है।

गर्म कपड़ों का बाजार गर्म, कल से और बढ़ेगी ठंड नवंबर की सर्द विदाई के साथ दिसंबर की शुरुआत भी ठंड से हुई। बादल छाए रहने से पूरे दिन धूप गायब रही। बादल छाने और बीच बीच में सर्द हवाओं के चलने से दिन का मौसम सर्द रह।

दिन में ही स्वेटर-जैकेट निकल गये। रात का मौसम भी ठिठुरन भरा रहा। अगले चार दिनों के दौरान ठंड में बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम केंद्र रांची से जारी पूर्वानुमान में न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री तक गिरावट की संभावना ताई गई है।