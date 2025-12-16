Jharkhand Weather Update: फिर लौट रही कड़ाके की ठंड, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा में कोहरे का अलर्ट

जागरण संवाददाता, धनबाद। दिसंबर का पहला पखवाड़ा जिलेवासियों के लिए ठिठुरन भरा रहा। बीते 15 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे रात और सुबह के समय कड़ाके की ठंड का असर साफ दिखा।

कभी हिमालय से आने वाली बर्फीली पछुआ हवाओं ने लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर किया तो कभी पूर्वोत्तर दिशा से सक्रिय जेट स्ट्रीम हवाओं के कारण पूरे कोयलांचल में सर्दी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली।



पिछले दो-तीन दिनों में हालांकि न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नौ डिग्री से उछलकर यह 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद रात की ठिठुरन बरकरार है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बाजारों, चौक-चौराहों और मोहल्लों में सुबह-शाम जलते अलाव सर्द मौसम की गवाही दे रहे हैं।



मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से एक बार फिर तापमान में धीरे-धीरे गिरावट शुरू होगी। अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जबकि इसके बाद यह 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।