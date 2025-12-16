Language
    Jharkhand Weather Update: फिर लौट रही कड़ाके की ठंड, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा में कोहरे का अलर्ट

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:20 AM (IST)

    Jharkhand Weather Update: धनबाद में कोहरे की चादर छाई रहेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आने वाले दिनों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचन ...और पढ़ें

    धनबाद में कोहरे से जन-जीवन प्रभावित।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। दिसंबर का पहला पखवाड़ा जिलेवासियों के लिए ठिठुरन भरा रहा। बीते 15 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे रात और सुबह के समय कड़ाके की ठंड का असर साफ दिखा।

    कभी हिमालय से आने वाली बर्फीली पछुआ हवाओं ने लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर किया तो कभी पूर्वोत्तर दिशा से सक्रिय जेट स्ट्रीम हवाओं के कारण पूरे कोयलांचल में सर्दी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली।

    पिछले दो-तीन दिनों में हालांकि न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नौ डिग्री से उछलकर यह 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद रात की ठिठुरन बरकरार है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बाजारों, चौक-चौराहों और मोहल्लों में सुबह-शाम जलते अलाव सर्द मौसम की गवाही दे रहे हैं।

    मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से एक बार फिर तापमान में धीरे-धीरे गिरावट शुरू होगी। अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जबकि इसके बाद यह 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

    तापमान में इस गिरावट के साथ ही हाड़ हिलाने वाली ठंड एक बार फिर लौटने के आसार हैं। इसके अलावा कोहरे का प्रभाव भी बढ़ेगा। 21 दिसंबर तक धनबाद सहित आसपास के इलाकों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाने की संभावना जताई गई है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है।

    धनबाद के साथ-साथ झारखंड के अन्य जिलों में भी मौसम का मिजाज लगभग एक जैसा बना हुआ है। बोकारो में भी ठंडी हवाओं का असर जारी है और वहां न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के बीच बना हुआ है।

    गिरिडीह में सुबह और रात के समय सर्दी ज्यादा महसूस की जा रही है, जबकि जामताड़ा में भी कोहरे के साथ ठंड ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है।

    मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को ठंड और कोहरे को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर सुबह के समय वाहन चालकों को सावधानी बरतने और बुजुर्गों व बच्चों को ठंड से बचाने की अपील की गई है।