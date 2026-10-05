धनबाद के गोविंदपुर में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, चाचा पर लगा आरोप
धनबाद के गोविंदपुर में एक छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है, जिसमें परिवार ने उसके चाचा पर आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जंगलपुर इलाके में छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। बच्ची के परिवारवालों ने उसके चाचा पर ही घटना को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए गोविंदपुर पुलिस से शिकायत की है।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के सहयोग से बच्ची को सोमवार को एसएनएमएमसीएच लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया। परिवारवालों के अनुसार, बच्ची को तकलीफ होने के बाद घटना की जानकारी हुई।
इसके बाद पूछताछ करने पर बच्ची ने कथित तौर पर अपने चाचा का नाम बताया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन तेज कर दी है। पुलिस परिवार के लोगों के बयान और बच्ची से मिली जानकारी के आधार पर घटना की जांच कर रही है।
देर शाम तक आरोपित चाचा की तलाश में पुलिस कार्रवाई कर रही थी। पुलिस का कहना है कि जांच और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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