धनबाद के गोविंदपुर में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास, चाचा पर लगा आरोप

जागरण संवाददाता, धनबाद। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जंगलपुर इलाके में छह वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। बच्ची के परिवारवालों ने उसके चाचा पर ही घटना को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए गोविंदपुर पुलिस से शिकायत की है।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के सहयोग से बच्ची को सोमवार को एसएनएमएमसीएच लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया। परिवारवालों के अनुसार, बच्ची को तकलीफ होने के बाद घटना की जानकारी हुई।