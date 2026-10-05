धनबाद के सूर्या हाइलैंड सिटी में लाखों की चोरी, दो डुप्लेक्स बने निशाना

जागरण संवाददाता, धनबाद। सरायढेला थाना क्षेत्र के धांगी मोड़ के समीप बलियापुर रोड स्थित सूर्या हाइलैंड सिटी में चोरों ने दो बंद डुप्लेक्स को निशाना बनाया। चोर डुप्लेक्स गायत्री-15 में चोरी करने में सफल रहे, जबकि पीछे स्थित डुप्लेक्स सुरुचि-3 में ताला तोड़ने के बाद खिड़की तोड़ने का प्रयास किया।

पड़ोसी के घर की लाइट जलने पर चोर वहां से भाग निकले, जिससे दूसरे मकान में चोरी होने से बच गई। डुप्लेक्स गायत्री-15 के मकान मालिक गजेंद्र सिंह पिछले 14 दिनों से तीर्थयात्रा पर गए हुए थे। रविवार शाम घर लौटने पर उन्हें मुख्य गेट बंद मिला।

अंदर प्रवेश करने पर दूसरे दरवाजे का ताला और कुंडी कटी मिली। घर के कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद उन्होंने सोसाइटी के लोगों को सूचना दी। घर की जांच करने पर सभी कमरों में सामान अस्त-व्यस्त मिला और जेवरात, कीमती कपड़े समेत कई सामान गायब थे।