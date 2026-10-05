कोयला अधिकारियों को मिलेगा एरियर, 2026-27 तक तीन किस्तों में होगा भुगतान

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) ने अधिकारियों के पे-स्केल अपग्रेडेशन के एरियर भुगतान को लेकर सभी अनुषंगी कंपनियों को निर्देश जारी किया है।

चार अक्टूबर को जारी आदेश में पहली किस्त का भुगतान 10 अक्टूबर 2026 तक करने को कहा गया है। फंड की कमी होने की स्थिति में भी पूरी पहली किस्त का भुगतान 31 अक्टूबर तक हर हाल में करने का निर्देश दिया गया है।



एरियर का भुगतान तीन किस्तों में किया जाएगा। पहली और दूसरी किस्त 40-40 प्रतिशत तथा अंतिम किस्त 20 प्रतिशत की होगी।