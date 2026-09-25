मंत्री की बेटी के निधन पर पूर्णिमा की मार्मिक पोस्ट, बोलीं- उस शून्यता को फिर देख रही हूं, जो दस सालों से...

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा का गुरुवार तड़के सड़क हादसे में जमशेदपुर में निधन हो गया। झरिया की पूर्व विधायक कांग्रेस नेत्री पूर्णिमा नीरज सिंह ने गहरा शोक-संवेदन व्यक्त किया है।

पूर्णिमा ने अपनी शोक-संवेदना इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर साझा की है। लिखा है-इस संसार में अगर कोई मुझसे सबसे बड़े दुखों में से कोई पूछे तो मैं कहूंगी कि अपने से बाद में जन्मे हुए को अपने से पहले जाते हुए देखना।

मेरी बड़ी बहन दीपिका पांडेय सिंह जी ने भी आज एक ऐसा ही दिन देखा, जब उनकी छोटी बेटी तृषा की मौत पर पूर्णिमा नीरज सिंह ने साझा की भावुक पोस्ट, बोलीं- उस शून्यता को फिर देख रही हूं, जो दस सालों से...आज हम सबको छोड़कर चली गई।एक बात सच बोलूँ तो बहुत सारे लोग इस दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो इससे गुजरता है, वही इसको जानता है।

एक परिवार के सदस्य का असमय चले जाना एक असहनीय पीड़ा, शून्यता, निराशा, दुख और केवल स्मृतियां छोड़ जाता है। जाना तो एक दिन हम सबको है, बस असमय जाना एक पूरे परिवार को दुख के अंधेरे में ढकेल देता है, जहां से वापस आना असंभव हो जाता है।

तृषा की मौत को लेकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए पूर्णिमा ने इशारे ही इशारे में अपनी खुद की पीड़ा की जाहिर की है। पूर्णिमा के पति धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या धनबाद के सरायढेला में 21 मार्च, 2017 को कर दी गई थी।