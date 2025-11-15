Language
    Children's Day पर नामी स्कूल के दो छात्रो‍ं ने की बड़ों जैसी गुंडागर्दी, पुलिस ने पिस्टल जांच कर पीआर बांड पर छोड़ा

    By Sumit Raj Arora Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:33 AM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद के डिगवाडीह में दो छात्रों को लहरिया स्टाइल में मोटरसाइकिल चलाने और छात्राओं को परेशान करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया। एक छात्र के पास से खिलौना पिस्टल बरामद हुई। जांच के बाद, पुलिस ने छात्रों को उनके अभिभावकों और शिक्षकों की मौजूदगी में चेतावनी देकर पीआर बांड पर छोड़ दिया। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों की हरकतों की शिकायत पुलिस से की थी जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की।

    स्कूली बच्चे के पास से नकली पिस्तौल बरामद।

    जागरण संवाददाता, अलकडीहा, धनबाद। Children's Day स्कूल के सामने रोजाना बाइक की घर्र-घर्र और लहराती स्टंटबाज़ी से परेशान छात्राओं की शिकायत आखिरकार पुलिस तक पहुंची। शिकायत इतनी गंभीर थी कि मौके पर पहुंची जोरापोखर थाना पुलिस ने न सिर्फ बुलेट पर सवार दो नाबालिग छात्रों को पकड़ लिया, बल्कि उनकी जेब से पिस्टल मिलने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जांच में जब पिस्टल प्लास्टिक की खिलौना निकली, तब जाकर मामला स्पष्ट हुआ।

    धनबाद के डिगवाडीह स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्र लगातार तीन दिनों से दूसरे स्कूल के सामने मोटरसाइकिल से लहरिया स्टाइल में स्टंट कर छात्राओं को परेशान कर रहे थे। ये छात्र रोजाना स्कूल समय में बाइक लेकर आसपास पहुंच जाते थे और तेज रफ्तार में खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर दूसरे स्कूल के बच्चों को डराते-धमकाते थे। इससे स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में लगातार नाराजगी बढ़ रही थी।

    पीड़ित छात्राओं ने मामले की जानकारी अपने शिक्षकों को दी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने घटना की पुष्टि कर पुलिस को कार्रवाई के लिए औपचारिक रूप से सूचना दी। शुक्रवार 14 नवंबर को बाल दिवस था। दोनों छात्र स्कूल के सामने बदमाशी कर रहे थे। शिकायत के आधार पर शुक्रवार को जोरापोखर थाना की पुलिस ने डिगवाडीह क्षेत्र में विशेष निगरानी की और एक बुलेट बाइक पर सवार दो छात्रों को पकड़कर थाना ले आई।

    थाने में तलाशी के दौरान एक छात्र के पास से पिस्टल जैसा हथियार मिला, जिससे मामले में सनसनी फैल गई। हालांकि जांच में पता चला कि वह प्लास्टिक की खिलौना पिस्टल थी। पूछताछ में छात्रों ने स्वीकार किया कि वे मज़ाक और दिखावा करने के उद्देश्य से इसे साथ रखते थे।

    थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता ने बताया कि छात्रों की हरकतों की लगातार शिकायत मिल रही थी। मामले की जांच पूरी होने के बाद दोनों छात्रों को उनके अभिभावकों और शिक्षकों की उपस्थिति में पीआर बांड पर सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी तरह की उपद्रवी गतिविधि पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।