धनबाद के डिगवाडीह स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल के दो छात्र लगातार तीन दिनों से दूसरे स्कूल के सामने मोटरसाइकिल से लहरिया स्टाइल में स्टंट कर छात्राओं को परेशान कर रहे थे। ये छात्र रोजाना स्कूल समय में बाइक लेकर आसपास पहुंच जाते थे और तेज रफ्तार में खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर दूसरे स्कूल के बच्चों को डराते-धमकाते थे। इससे स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में लगातार नाराजगी बढ़ रही थी।



पीड़ित छात्राओं ने मामले की जानकारी अपने शिक्षकों को दी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने घटना की पुष्टि कर पुलिस को कार्रवाई के लिए औपचारिक रूप से सूचना दी। शुक्रवार 14 नवंबर को बाल दिवस था। दोनों छात्र स्कूल के सामने बदमाशी कर रहे थे। शिकायत के आधार पर शुक्रवार को जोरापोखर थाना की पुलिस ने डिगवाडीह क्षेत्र में विशेष निगरानी की और एक बुलेट बाइक पर सवार दो छात्रों को पकड़कर थाना ले आई।



थाने में तलाशी के दौरान एक छात्र के पास से पिस्टल जैसा हथियार मिला, जिससे मामले में सनसनी फैल गई। हालांकि जांच में पता चला कि वह प्लास्टिक की खिलौना पिस्टल थी। पूछताछ में छात्रों ने स्वीकार किया कि वे मज़ाक और दिखावा करने के उद्देश्य से इसे साथ रखते थे।



थाना प्रभारी उदय कुमार गुप्ता ने बताया कि छात्रों की हरकतों की लगातार शिकायत मिल रही थी। मामले की जांच पूरी होने के बाद दोनों छात्रों को उनके अभिभावकों और शिक्षकों की उपस्थिति में पीआर बांड पर सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी तरह की उपद्रवी गतिविधि पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।