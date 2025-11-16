Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Railway Update: स्पेशल का बोझ होगा कम! धनबाद से भुवनेश्वर और मुंबई ट्रेन को मिल सकता है नियमित दर्जा

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:46 PM (IST)

    Railway News: धनबाद-लोकमान्य तिलक और धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल (Dhanbad–Bhubaneswar Special Trains) ट्रेनों के विस्तार की संभावना है, जिससे नियमित सेवाओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे जल्द ही विस्तार और फेरों में वृद्धि की घोषणा कर सकता है। धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवा के रूप में बहाल करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे यात्रियों को किराए में राहत मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    भुवनेश्वर-धनबाद स्पेशल ट्रेन को नियमित करने का प्रस्ताव तैयार।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad–Mumbai and Dhanbad–Bhubaneswar Special Trains: धनबाद से लोकमान्य तिलक (मुंबई) के बीच चल रही साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन तथा धनबाद–भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन के विस्तार और फेरों में बढ़ोतरी की घोषणा जल्द हो सकती है। रेलवे सूत्रों के अनुसार दोनों ट्रेनों के लिए यात्रियों की बढ़ती मांग और लगातार मिल रहे प्रस्तावों को देखते हुए विस्तार पर सकारात्मक निर्णय की संभावना प्रबल हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्तमान में धनबाद–लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन में 2 दिसंबर तक तथा धनबाद–भुवनेश्वर स्पेशल में 1 दिसंबर तक टिकटों की बुकिंग जारी है। धनबाद–भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन को एक बार फिर नियमित सेवा के रूप में बहाल करने का प्रस्ताव रेलवे मुख्यालय को भेजा गया है।

    गौरतलब है कि पहले धनबाद-भुवनेश्वर रूट पर गरीब रथ एक्सप्रेस संचालित होती थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान इसे बंद कर दिया गया। बाद में गरीब रथ के स्थान पर स्पेशल ट्रेन चलाई गई। स्पेशल दर्जे के कारण यात्रियों को लगभग 25 प्रतिशत अधिक किराया देना पड़ रहा है। यदि इसे नियमित ट्रेन के रूप में बहाल कर दिया जाता है तो यात्रियों को किराए में राहत मिलने के साथ ही सुविधाएं भी बेहतर होंगी।

    यात्रियों का कहना है कि धनबाद से भुवनेश्वर की ओर जाने वाली ट्रेन आमतौर पर समय पर चलती है, जबकि भुवनेश्वर से धनबाद लौटने के दौरान इसमें काफी विलंब देखने को मिलता है। यह ट्रेन भुवनेश्वर से राउरकेला, हटिया और रांची होते हुए धनबाद पहुंचती है। नियमित सेवा बहाल होने पर समय पालन में सुधार की भी उम्मीद है।

    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दोनों ट्रेनों की मांग अत्यधिक है और जल्द ही विस्तार व नियमित संचालन को लेकर आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। यात्रियों को इसके लिए कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा, लेकिन संकेत सकारात्मक हैं।