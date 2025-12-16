Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे का शानदार ऑफर, सासाराम 60, गया 165 और रांची के किराए में 200 रुपये की छूट

    By Tapas Banerjee Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:22 PM (IST)

    धनबाद की ट्रेनों में रेलवे द्वारा एसी चेयर कार के टिकट पर एसी इकोनॉमी कोच में यात्रा करने का ऑफर चल रहा है। रांची, दुमका, गया और सासाराम जाने वाली ट्र ...और पढ़ें

    Hero Image

    तापस बनर्जी, धनबाद। धनबाद की ट्रेनों में पिछले तकरीबन छह महीने से रेलवे का बंपर ऑफर चल रहा है। रांची, दुमका, गया और सासाराम की ट्रेन में एसी चेयर कार के टिकट पर एसी इकोनॉमी कोच में यात्रा की सुविधा दी गई है। चेयर कार के टिकट पर यात्री न केवल एसी इकोनॉमी कोच की सवारी कर रहे हैं, बल्कि 60 रुपये से 200 रुपये तक की छूट भी मिल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसी चेयर कार की कमी के कारण महीनों से धनबाद से चलने वाली धनबाद-रांची इंटरसिटी, रांची-धनबाद-दुमका इंटरसिटी और धनबाद-गया-सासाराम इंटरसिटी जैसी ट्रेनों में एसी इकोनॉमी कोच जोड़ कर चलाए जा रहे हैं।

    ट्रेनों में जुड़े हैं इकोनॉमी कोच, एसी चेयर कार की हो रही टिकट बुकिंग

    एसी चेयर कार उपलब्ध न होने से धनबाद की ट्रेनें थर्ड एसी इकोनॉमी कोच के साथ चलाई जा रही हैं। बावजूद टिकटों की बुकिंग एसी चेयर कार के रूप में हो रही है। टिकटों की बुकिंग में बदलाव नहीं किया गया है।

    इकोनॉमी कोच में 83 सीटें, पर बुक हो रही 78

    एसी चेयर कार में 78 सीटें हैं जबकि एसी इकोनॉमी कोच में 83 सीटें। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम-पीआरएस में बुकिंग एसी चेयर कार की हो रही है। इस वजह से इकोनॉमी कोच जुड़ने के बाद भी टिकटों की बुकिंग 78 सीटों की ही हो रही है।

    टिकट लेकर कोच ढूंढ़ने को प्लेटफॉर्म पर पसीना बहा रहे यात्री

    वैसे यात्री जिन्हें एसी चेयर कार के बदले इकाेनमी कोच जुड़ने की जानकारी नहीं है। उन्हें टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर कोच ढूंढ़ने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। काफी भाग-दौड़ के बाद उन्हें जानकारी मिल रही है कि चेयर कार के टिकट पर इकोनॉमी कोच में सफर कर सकते हैं।

    ऐसे समझें रेलवे का गणित

    धनबाद से रांची

    • एसी चेयर कार -315
    • इकोनॉमी क्लास - 515
    • अंतर -200

    धनबाद से गया

    • एसी चेयर कार - 350
    • इकोनॉमी क्लास - 515
    • अंतर - 165

    धनबाद से सासाराम

    • एसी चेयर कार - 460
    • इकोनॉमी क्लास - 520
    • अंतर - 60

    धनबाद से दुमका

    • एसी चेयर कार - 370
    • इकोनॉमी क्लास - 515
    • अंतर - 145

    कोच उपलब्ध नहीं होने से समस्या हो रही है। कोच की उपलब्धता को लेकर मुख्यालय को लिखा गया है।- मोहम्मद इकबाल, सीनियर डीसीएम