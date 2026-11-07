मिठाई के पैकेट में शराब तस्करी: धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस का कोच अटेंडेंट गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, धनबाद। ट्रेनों में शराब तस्करी का तस्करों ने नया नुस्खा ढूंढ़ निकाला है। त्योहारी सीजन में मिठाई के पैकेट में छिपाकर ट्रेन तक शराब पहुंच रही है। शुक्रवार को इसका खुलासा तब हुआ जब धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस के एसी कोच के कोच अटेंडेंट को शराब से भरे मिठाई के पांच पैकेट के साथ दबोचा गया।

शराब पहुंचाने वाले सप्लायर को भी पकड़ा गया। इनमं भूली ई-ब्लाक का 45 वर्षीय शंकर कुमार तथा बोकारो का 30 वर्षीय राजेश रजवार शामिल हैं। पूछताछ में कोच अटेंडेंट ने शराब तस्करी का अपराध किया।उसने बताया कि छिपा कर शराब ले जाता है और अलेप्पी एक्सप्रेस में मुंह मांगे दाम पर यात्रियों को उपलब्ध करा देता है।

आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि शराब तस्करी की शिकायत पर धनबाद स्टेशन के प्लेटफार्म सात पर बी-वन कोच की निगरानी की गई। कोच अटेंडेंट व सप्लायर को देखा गया। सप्लायर ने पिट्ठू बैग से चार मिठाई का पैकेट कोच अटेंडेंट को दिया।