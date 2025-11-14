Dhanbad: घर से बाहर गए थे माता-पिता, कुएं में गिरकर दो बच्चों की माैत

जागरण संवाददाता, कालूबथान (धनबाद)। कालूबथान ओपी क्षेत्र के एलाकेंद गांव में गुरुवार की शाम इसी गांव की शिवानी सोरेन की तीन साल की बेटी पल्लवी सोरेन और शिवानी के भाई हड़ाम हेम्ब्रम के साढ़े तीन साल के बेटा मनदीप हेम्ब्रम की मौत खेलने के दौरान कुएं में गिरकर हो गई।

घटना के समय दोनों के माता-पिता घर पर नहीं थे। शिवानी धनबाद में काम करने गई थी। वहीं हड़ाम हेंब्रम अपनी पत्नी का डिलीवरी कराने धनबाद एसएनएमएमसीएच गए थे। शाम को जब शिवानी घर लौटी तो बेटी को खोजते हुए कुएं के पास पहुंची। देखा कि दोनों बच्चों का कापड़ा कुएं के बगल में पड़ा है।

हल्ला मचाने पर ग्रामीण जुटे व कालूबथान ओपी पुलिस को सूचना दी। ओपी के एएसआइ दुवराज मोहली पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं ग्रामीणों के सहयोग से रस्सी व कांटा के सहारे दोनों बच्चे का शव कुएं से निकालवाया।