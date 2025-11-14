Language
    Dhanbad: घर से बाहर गए थे माता-पिता, कुएं में गिरकर दो बच्चों की माैत

    By Ramjee Yadav Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:55 PM (IST)

    Dhanbad News: कालूबथान के एलाकेंद गांव में एक हृदयविदारक घटना घटी, जिसमें शिवानी सोरेन की तीन वर्षीय बेटी पल्लवी और उसके भाई हड़ाम हेम्ब्रम के साढ़े तीन वर्षीय बेटे मनदीप की कुएं में गिरने से दुखद मौत हो गई। घटना के समय दोनों बच्चों के माता-पिता घर पर नहीं थे। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    कुएं में गिरने से दो बच्चों की माैत।

    जागरण संवाददाता, कालूबथान (धनबाद)। कालूबथान ओपी क्षेत्र के एलाकेंद गांव में गुरुवार की शाम इसी गांव की शिवानी सोरेन की तीन साल की बेटी पल्लवी सोरेन और शिवानी के भाई हड़ाम हेम्ब्रम के साढ़े तीन साल के बेटा मनदीप हेम्ब्रम की मौत खेलने के दौरान कुएं में गिरकर हो गई।

    घटना के समय दोनों के माता-पिता घर पर नहीं थे। शिवानी धनबाद में काम करने गई थी। वहीं हड़ाम हेंब्रम अपनी पत्नी का डिलीवरी कराने धनबाद एसएनएमएमसीएच गए थे। शाम को जब शिवानी घर लौटी तो बेटी को खोजते हुए कुएं के पास पहुंची। देखा कि दोनों बच्चों का कापड़ा कुएं के बगल में पड़ा है।

    हल्ला मचाने पर ग्रामीण जुटे व कालूबथान ओपी पुलिस को सूचना दी। ओपी के एएसआइ दुवराज मोहली पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे एवं ग्रामीणों के सहयोग से रस्सी व कांटा के सहारे दोनों बच्चे का शव कुएं से निकालवाया।

    रात लगभग नौ बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। हड़ाम हेम्ब्रम अभी भी पत्नी को लेकर धनबाद एसएनएमएमसीएच में ही है। इस घटना के बाद गांव के लोग शोकाकुल हैं।