    Dhanbad News: बेटी को परीक्षा दिलाने जा रहे बाइक सवार को बालू ट्रैक्टर ने रौंदा, पिता की माैत, पुत्री जख्मी; विरोध में फोरलेन जाम

    By Sudhir SumanEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:06 PM (IST)

    Dhanbad Tragic Accident धनबाद के कतरास में राजगंज-महुदा फोरलेन पर एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार महावीर महतो की मौत हो गई और उनकी बेटी आरती कुमारी घाय ...और पढ़ें

    ट्रैक्टर के धक्के से महावीर महतो की माैत के विरोध में फोरेलन जाम करते लोग। ( फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, कतरास (धनबाद)। राजगंज–महुदा फोरलेन सड़क मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा काको मठ के मूसा पहाड़ी के समीप हुआ। मृतक की पहचान खरियो निचितपुर निवासी 50 वर्षीय महावीर महतो के रूप में की गई है।
    प्राप्त जानकारी के अनुसार महावीर महतो अपनी पुत्री आरती कुमारी के साथ बाइक से बलियापुर जा रहे थे। आरती वहां ग्रुप डी की परीक्षा में शामिल होने वाली थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे बालू लदे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पिता-पुत्री सड़क पर गिर पड़े।

    आरती कुमारी ने बताया कि गिरने के बाद उनके पिता और ट्रैक्टर चालक के बीच कहासुनी होने लगी। इसी बीच चालक ने जानबूझकर ट्रैक्टर को महावीर महतो के ऊपर चढ़ा दिया और मौके से फरार हो गया। आरती ने बताया कि उनके सामने ही उनके पिता की दर्दनाक मौत हो गई। वह सड़क पर चीख-पुकार करती रहीं और मदद की गुहार लगाती रहीं।

    घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आक्रोशित होकर राजगंज–महुदा फोरलेन को जाम कर दिया। ग्रामीण मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और आरोपी ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सड़क जाम के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

    स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कतरास, राजगंज, रामकनाली समेत अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। पुलिस ने घायल आरती कुमारी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है। क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।