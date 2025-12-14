Ranchi की तर्ज पर धनबाद में भी विकसित होगी आधारभूत संरचना, DMC की तैयारी से शहर की उम्मीदों को लगे पंख
धनबाद में रांची की तर्ज पर रिंग रोड का निर्माण होगा। धनबाद नगर निगम ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस रिंग रोड के बनने से शहर में ट्रैफिक व्यव ...और पढ़ें
शशि भूषण, धनबाद। शहर की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक की भीड़ से निपटने के लिए धनबाद नगर निगम (DMC) ने तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही रांची की तर्ज पर रिंग रोड का निर्माण होगा। धनबाद को जाम-मुक्त और स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
रिंग रोड परियोजना से शहर में यातायात सुगम होगी। रिंग रोड का प्रस्ताव आरसीडी व नगर विकास विभाग को भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी मिलते ही डीपीआर तैयार किया जाएगा और धनबाद के विकास को नया विस्तार देने के काम शुरू हो जाएगा।
रांची की तर्ज पर धनबाद में बनने वाले प्रस्तावित 96.85 किमी के रिग रोड, फ्लाईओवर, एलिवेटेड फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज के फील्ड सर्वे के लिए अक्टूबर में रांची से टीम धनबाद आई थी। यह रिग रोड धनबाद समेत बोकारो को भी जोड़ेगा।
सर्वे में तकनीकी पहलुओं को देखा जा रहा है। टीम ने तीनों तक यहां सर्वे कर धनबाद के भविष्य की प्लानिंग पर रिपोर्ट तैयार की थी। टीम ने नगर निगम और आरसीडी और अन्य कई विभागों के साथ बैठक कर पूरी प्लानिंग पर मंथन भी किया था। जिसके बाद शहर के विकास को रफ्तार देने की दिशा में काम शुरू कर दिया।
प्रस्तावित रिंग रोड की कुल लंबाई 96.85 किमी होगी। इस परिधि में पूरा नगर निगम क्षेत्र आ जाएगा। बलियापुर और बाघमारा के कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी इससे जुड़ जाएंगे। नए रिग रोड में बलियापुर के बिनोद बिहारी चौक से सिदरी के गोशाला मोड़ तक सड़क बनाई जाएगी।
यह जामाडोबा, भौंरा, महुदा, तेलमच्चो, कतरास मोड़, कांकोमठ से आठ लेन से जुड़कर भूली होते हुए गोल बिल्डिग तक आएगी और बलियापुर हीरक रोड में मिल जाएगी। रिग रोड बन जाने से बड़े वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेंगे।
शहरी यातायात पर भारी वाहनों का बोझ भी घटेगा। जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। वर्ष 2012-13 में भी रिग रोड बनाने की घोषणा की गई थी। उस समय कुल लंबाई 64 किमी थी। नया रिग रोड पहले से 32.85 किमी लंबा होगा। इसमें बलियापुर के बिनोद बिहारी चौक से सिंदरी गोशाला तक 10.2 किमी और सिदरी से महुदा तक 22.65 किमी लंबी सड़क शामिल है।
नए रिग रोड के तैयार हो जाने के बाद बिनोद बिहारी चौक से झरिया, बलियापुर और सिंदरी तीनों ओर जाने के रास्ते होंगे। योजना के अनुसार 96 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले इस रिग रोड का करीब 88 किलोमीटर हिस्सा धनबाद जिले में होगा। शेष आठ किलोमीटर बोकारो में होगा।
रिंग रोड का प्रस्तावित रूट
गोल बिल्डिंग (भुईफोड़) से हीरक रोड होते हुए बलियापुर स्थित बिनोद बिहारी चौक तक — 13.2 किमी
बिनोद बिहारी चौक (बलियापुर) से सिदरी गोशाला मोड़ तक — 10.2 किमी
गोशाला मोड़ (सिदरी) से डिगवाडीह तक — 6 किमी
डिगवाडीह से जामाडोबा मोड़ तक — 7 किमी
जामाडोबा मोड़ से तेलमच्चो पुल तक — 24 किमी
तेलमच्चो पुल से महोदा तक — 3 किमी, इसके बाद कांकोमठ तक — 6 किमी
कांकोमठ से वापस गोल बिल्डिंग तक — 20 किमी (आठ लेन सड़क)
अतिरिक्त व्यवस्था
प्रत्येक प्रमुख चौक से शहर में प्रवेश के लिए एंट्री प्वाइंट बनाया जाएगा
शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा
उद्देश्य
धनबाद शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना
आसपास के कोयला क्षेत्रों और औद्योगिक इलाकों को आपस में जोड़ना
बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से व्यापार और परिवहन को बढ़ावा देना
लाभ
स्थानीय नागरिकों को आवागमन में सुविधा
औद्योगिक विकास को गति
शहर के भीतर और बाहर की यात्रा का समय कम
रांची रिंग रोड की तरह यातायात व्यवस्था में सुधार और विकास को नई दिशा
