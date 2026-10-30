JTET Exam: 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को शिक्षकों की छुट्टियां रद, धनबाद DEO ने जारी किया आदेश

जागरण संवाददाता, धनबाद। एक नवंबर को आयोजित होने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) को देखते हुए धनबाद में शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने जिले के सभी कोटि के सरकारी प्रारंभिक, उच्च एवं प्लस टू विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मियों की 31 अक्टूबर और एक नवंबर की छुट्टियां रद कर दी हैं।

इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, दोनों दिनों के लिए स्वीकृत आकस्मिक अवकाश (सीएल) और लंबी अवधि के अवकाश को निरस्त कर दिया गया है। सभी शिक्षकों और कर्मियों को निर्धारित तिथि पर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहना होगा।