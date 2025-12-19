कर्मियों को बंधक बनाकर नकाबपोशों ने सब स्टेशन लूटा, 290 किलो कॉपर लेकर भागे

संवाद सहयोगी, पंचेत। बीसीसीएल सीवी एरिया के दहीबाड़ी विद्युत सब स्टेशन में नकाबपोश लुटेरों ने गुरुवार की रात को धावा बोलकर सुरक्षा गार्ड व कर्मियों को बंधक बनाया। ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर कल पुर्जे लूटकर चलते बने। करीब रात 12 बजे 18 से 20 नकाबपोश केबल लुटेरों ने सब स्टेशन में धाबा बोलकर सुरक्षा गार्ड सुनील मांझी, आंनद मांझी, जीतन बाउरी, बिजली मिस्त्री शंकर महतो, कालाचंद रजवार, स्विच मैन परिमल गोराई को बंधक बनाकर एक जगह जमा कर दिया। उसके बाद उन लोगों से मोबाइल छीन कर स्विच आफ कर दिया।

चोरों ने स्टोर रूम कार्यालय का ताला तोड़ने के बाद वहां रखे रस्सी निकाल कर चालू अवस्था में 3.3 केवीए के 440 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को गिरा दिया। उसमें से करीब 290 किलो कॉपर लूट कर ले भागे। चारदीवारी को तोड़कर फरार वहीं भागने के क्रम में चारदीवारी को तोड़कर फरार हो गए। वहीं जाते जाते कालाचंद रजवार व परिमल गोराई के जैकेट भी खुलवा कर लेते गए। इधर करीब दो बजे पुलिस पेट्रोलिंग वाहन आया, लेकिन उसे कोई भनक नहीं लगी। डर से गार्डों ने हल्ला नहीं मचाया।

इधर करीब साढ़े तीन बजे फायरिंग ट्रेनिंग में सीआईएसएफ के कुछ जवानों को बोकारो जाना था। जिसकी तैयारी में लगे थे। बिजली गुल होने की जानकारी लेने आने पर जब गेट खटकता तब एक गार्ड ने गेट खोलकर घटना की सूचना दी।