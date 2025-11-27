लोकनृत्य की ताल पर थिरका जंबूरी, धनबाद की छात्राओं ने Vrindavan में बटोरीं वाहवाही

जागरण संवाददाता, धनबाद। गले में लाल व सफेद रंग की विशिष्ट माला, बालों में मोरपंख व झारखंड की पारंपरिक साड़ी पहने छात्राएं अटल स्टेडियम में पहुंची तो सभी का ध्यान खींचा। यह नजारा लखनऊ उत्तर प्रदेश के वृंदावन योजना में आयोजित 19वें राष्ट्रीय जंबूरी में देखने को मिला।

झारखंड से लगभग 1300 स्काउट उवं गाइड इसमें भाग ले रहे हैं। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की 26 छात्राएं भी शामिल हैं। बुधवार को झारखंड की टीम ने लोकनृत्य का शानदान प्रदर्शन किया। सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि बिना स्पीकर छात्राओं ने माइक से स्वयं की आवाज निकालकर और मांदर-ढोल का प्रयोग कर तालियां बटोरीं।

इसमें गाइड शिक्षिका ऋचा प्रसाद, धनबाद स्काउट गाइड टीचर मेनका मिश्रा का विशेष सहयोग रहा। छात्राओं नेहा, प्रियांशु, रानी, रिया ने कहा, पहली बार जंबूरी में आई हैं और सुखद अनुभूति हो रही। बोलीं, मां से महिला सशक्तीकरण सुनते थे यहां आकर देख रही हैं, छात्रों से अधिक छात्राएं हैं।