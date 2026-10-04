हाथियों से बचाव के लिए धनबाद के गांव होंगे रोशन, लगेंगी सोलर हाईमास्ट लाइटें

राकेश कुमार महतो, धनबाद। Elephant Movement in Dhanbadः हाथियों के लगातार आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचने से परेशान ग्रामीणों को जल्द राहत मिलेगी। टुंडी वन प्रक्षेत्र समेत जिले के अन्य हाथी प्रभावित गांवों में अब अंधेरा दूर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

धनबाद वन प्रमंडल जिला प्रशासन के सहयोग से संवेदनशील गांवों में सोलर हाईमास्ट लाइट लगाने की योजना पर काम कर रहा है। रात में पर्याप्त रोशनी होने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही हाथियों के गांव के आसपास पहुंचने पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखने में भी आसानी होगी। वन विभाग का मानना है कि रोशनी की बेहतर व्यवस्था से ग्रामीणों में सुरक्षा बढ़ेगी और हाथियों के आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।