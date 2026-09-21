Dhanbad Elephant Attack: पलमा गांव में हाथियों ने मचाया उत्पात, घर तोड़े और फसल रौंदी; 70 हजार रुपये भी गुम

जागरण संवाददाता/टुंडी। धनबाद के पश्चिमी टुंडी प्रखंड के पलमा गांव में रविवार की रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। गांव में घुसकर घरों को क्षतिग्रस्त किया और फसलों को रौंद दिया। हमले में किसान बाबूजान मुर्मू के घर में रखे 70 हजार रुपये भी गुम हो गए।



पश्चिमी टुंडी के मनियाडीह थाना क्षेत्र के पलमा गांव में रविवार की रात करीब आठ बजे पहाड़ से उतरे जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने करीब आधा दर्जन घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, कई लोगों की चहारदीवारी तोड़ दी तथा खेतों में लगी मकई व धान की फसल खाकर और पैरों तले रौंदकर बर्बाद कर दी।

बाबूजान ने बेटी की शादी के लिए रखे थे 70 हजार रुपये अचानक हाथियों के गांव में घुसने से ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। लोग घरों से निकलकर इधर-उधर भागते रहे। बाबूजान मुर्मू ने बेटी की शादी के लिए घर के अंदर मिट्टी से बने चावल रखने वाले डेहरी (बर्तन) में 70 हजार रुपये छिपाकर रखे थे।

हाथियों ने हमले के दौरान डेहरी को तोड़कर चावल खा लिया। इसके अंदर रुपये भी रखे थे। हाथियों के जाने के बाद बाबूजान मुर्मू ने रुपये खोजे, लेकिन नहीं मिले। इससे बाबूजान मुर्मू परेशान हो उठे।



सूचना मिलते ही वन विभाग की मशालची टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को गांव से बाहर निकालने में जुट गई। वन विभाग के अनुसार, हाथियों का झुंड दो हिस्सों में बंट गया है।