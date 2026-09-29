धनबाद में जंगली हाथियों का आतंक: मक्का की फसल खाने से रोकने पर झुंड ने शिक्षक को मार डाला
Dhanbad Elephant Incident: धनबाद के टुंडी में जंगली हाथियों के झुंड ने सहायक अध्यापक गिरजा मुर्मू को कुचलकर मार डाला।
HighLights
टुंडी में जंगली हाथियों ने सहायक अध्यापक गिरजा मुर्मू को मारा।
हाथियों का झुंड मक्का की फसल खाने घर की बाड़ी में घुसा।
वन विभाग की देरी से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है।
संवाद सूत्र, टुंडी (धनबाद)। झारखंड के धनबाद जिले के टुंडी और गिरिडीह जिले के पीरटांड सीमा पर हाथी झुंड ने आतंक मचा रखा है। ताजा हमले में टुंडी के मनियाडीह थाना क्षेत्र के जांताखूंटी पंचायत अंतर्गत गुलियाडीह गांव के रहने वाले सहायक अध्यापक गिरजा मुर्मू (46) को जंगली हाथियों ने कुचलकर मार डाला।
बताया जाता है कि पिछले 36 घंटे से 35 हाथियों का झुंड अपने नन्हे बच्चे के साथ बराकर नदी पार कर पीरटांड़ थाना क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार था, लेकिन बराकर नदी में अत्यधिक पानी रहने के कारण जंगली हाथियों का झुंड वहीं रुक गया।
इसी वजह से जंगली हाथियों का झुंड सोमवार की रात गुलियाडीह गांव के गिरजा मुर्मू और उसके भाई किनु मुर्मू के घर की बाड़ी में घुसकर मक्का की फसल खाने लगा।
हाथी झुड़ को भगाने का प्रयास विफल
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जंगली हाथियों को भगाने के लिए पहले टायर जलाकर उन्हें भगाने की कोशिश की गई। लेकिन हाथियों का झुंड टस से मस नहीं हुआ। हाथी बड़े चाव से मक्का की फसल खाते हुए आगे बढ़े, जबकि कुछ बच्चों के साथ एक-दो हाथी वहीं ठहर गए।
इस दौरान सहायक अध्यापक गिरजा मुर्मू ने सोचा कि हाथियों का झुंड निकल गया है, लेकिन झुंड अपने बच्चों के साथ वहीं मौजूद था। जैसे ही गिरजा मुर्मू वहां पहुंचे, जंगली हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचलकर मार डाला।
पहले स्वजनों ने सहायक अध्यापक की खोजबीन की, लेकिन अहले सुबह उनकी लाश मिली। सूचना मिलने पर उनकी पत्नी और तीन बेटों का रो-रोकर बुरा हाल है।
पुलिस और वन विभाग के खिलाफ लोगों में आक्रोश
सूचना मिलने के बावजूद मनियाडीह पुलिस और वन विभाग की टीम अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची है, जिस कारण लोगों में आक्रोश है। लोगों ने घटना के लिए वन विभाग को कसूरवार ठहराया है।
टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने धनबाद के जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालिवार को फोन कर पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा देने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि जहां तक संभव होगा, वह पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं।
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