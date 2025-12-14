Dhanbad News: सांप बचाने वाला स्नेक सेवर खुद सर्पदंश का शिकार, इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, गोमो (धनबाद)। Snake Saver Amit Guptaः जो व्यक्ति अब तक लोगों को सांप के डर से राहत देता रहा, वही इंसान अंततः उसी सांप का शिकार बन गया। धनबाद जिले में स्नेक सेवर के रूप में पहचाने जाने वाले गोमो के जीतपुर सुंदरी बिल्ला निवासी अमित गुप्ता उर्फ फुचुन की जहरीले सांप के डंसने से इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार देर रात धनबाद स्थित एसएनएमएमसीएच में उन्होंने अंतिम सांस ली।



अमित उन लोगों में से थे, जिन्हें घर या दफ्तर में सांप निकलने पर सबसे पहले याद किया जाता था। एक फोन कॉल पर वह बिना देर किए मौके पर पहुंच जाते और सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ देते थे। न तो डर और न ही लालच-बस इंसान और जीव दोनों की जान बचाने का जज़्बा।



विडंबना यह रही कि जिस काम को वह सेवा मानते थे, वही उनकी मौत का कारण बन गया। घटना के दिन वह हरिहरपुर थाना क्षेत्र के चैता गांव से जहरीले सांप पकड़कर लाए थे, ताकि उन्हें जंगल में छोड़ा जा सके। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शाम के समय जब एक डिब्बे से एक साथ तीन सांप बाहर निकाले गए, तभी एक सांप ने गुस्से में आकर अमित के हाथ पर डंस लिया।



सांप काटने के बाद अमित घबरा गए। इलाज के लिए जिस वैन से अस्पताल जाना था, वह तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई। समय निकलता गया। बाद में उनके दो सहयोगी बाइक से उन्हें एसएनएमएमसीएच अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद अमित को बचाया नहीं जा सका।



अमित की मौत से पूरे गोमो और आसपास के इलाकों में शोक की लहर है। उनके घर में मातम पसरा हुआ है। वृद्ध माता-पिता, पत्नी और मासूम बेटे-बेटी का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अगर समय पर इलाज मिल जाता, तो शायद आज वह जिंदा होते।



पोस्टमार्टम के बाद अमित का शव गोमो लाया जाएगा, जहां नम आंखों से अंतिम विदाई दी जाएगी। सांपों को जीवन देने वाला यह इंसान खुद जिंदगी से हार गया, लेकिन अपने पीछे इंसानियत और सेवा की एक मिसाल छोड़ गया।