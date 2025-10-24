प्रिंस खान के नाम पर दहशत: चखना का पैसा मांगने पर दुकानदार पर तान दिया पिस्टल, जांच में निकला नकली

संवाद सहयोगी, राजगंज (धनबाद)। कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के नाम का बोलबाला इस कदर बढ़ गया है कि कोई भी किसी को धमकी देने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल करने से नहीं कतरा रहा है। इसका ताजा उदाहरण शुक्रवार रात करीब 11 बजे राजगंज थाना क्षेत्र के लालबाजार स्थित सूरज स्टोर नमक एक दुकान में देखने को मिला। महज कुछ रकम के लिए दुकानकनार पर पिस्टल दिखाकर भयभीत कर दिया। एक कीमती मोटरसाइकिल में सवार होकर तीन युवक उक्त दुकान पर पहुंचकर चखना लिया। शराब पीने के बाद सभी नशे में धुत्त हो गए। जिसके बाद पैसा दिए बिना जाने लगा। इस दौरान दुकानदार ने खरीदे गए सामन का पैसा मांगा।

इस दौरान एक युवक ने कमर से पिस्टल निकालकर दुकानदार के सर पर तान दिया एवं दुकान के अंदर घुसकर सामान को बिखेर दिया। दुकानदार सूरज ने हिम्मत दिखाते हुए पिस्टल को पकड़कर हो हल्ला शुरू कर दिया। जिससे आस पड़ोस के युवक मौके पर पहुंच गए और दो युवकों को पकड़ लिया।

ग्रामीणों से घिरता देख एक युवक मौके से भाग निकला। जिसे पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने राजगंज चौक में पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद थानेदार अलीशा कुमारी पुलिस बल के साथ उक्त दुकान में पहुंचकर दोनो को अपने कब्जे में ले लिया एवं उक्त पिस्टल सहित दो मोबाइल एवं बाइक को जप्त कर लिया।

थाना में जांच करने के बाद पिस्टल खिलौना निकला। जो प्लास्टिक का बना था। पूछे जाने पर युवकों ने बताया कि सभी तोपचांची के चौबेडीह के रहने वाले है। पुलिस ने अग्रिम कारवाई के लिए स्थानीय एक नर्सिंग होम लाकर मेडिकल कराकर पुनः थाना ले आई।