    Dhanbad News: असामाजिक तत्वों ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में लगाई आग, चुरा ले गए चावल, ग्रामीणों में आक्रोश

    By Anand Kumar Pathak Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:29 PM (IST)

    Dhanbad School & Anganwadi Torched: धनबाद में असामाजिक तत्वों ने एक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में आग लगा दी, जिससे शिक्षण सामग्री जलकर राख हो गई। इसके ...और पढ़ें

    आंगनबाड़ी में जले हुए सामान को दिखातीं सेविका मीना देवी।

    जागरण संवादाता, बरवाअड्डा (धनबाद)। बरवाअड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत खरनी पंचायत के साधोबाद गांव में शुक्रवार रात असामाजिक तत्वों ने उतक्रमित मध्य विद्यालय साधोबाद और आंगनबाड़ी केंद्र में आग लगा दी। इस घटना में विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र में रखी किताबें, कॉपियां, रजिस्टर और प्रयोगशाला से संबंधित सामग्री पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग की लपटों से आंगनबाड़ी केंद्र की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई।

    शनिवार सुबह जब ग्रामीणों ने विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र से धुआं उठता देखा, तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना बरवाअड्डा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों से पूछताछ की।

    आंगनबाड़ी सेविका मीना देवी ने बताया कि आग लगने से बक्से में रखे सभी रजिस्टर जल गए हैं। इसके अलावा असामाजिक तत्वों ने केंद्र में लगे वाटर प्यूरीफायर को तोड़ दिया और वहां रखे करीब 50 किलो चावल की चोरी भी कर ली।

    विद्यालय के प्रभारी शिक्षक दीपक कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने स्कूल का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद आलमारी तोड़कर उसमें रखी किताबें, रजिस्टर और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिए।

    घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं से बच्चों की पढ़ाई और आंगनबाड़ी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी। पुलिस ने अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।

