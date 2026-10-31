धनबाद के हीरापुर में मनाई गई सरदार पटेल की 151वीं जयंती, सांसद ढुलू महतो सहित कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

जागरण संवाददाता, धनबाद। हीरापुर स्थित पटेल चौक पर शनिवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित समारोह में धनबाद के सांसद ढुलू महतो, मेयर संजीव सिंह, विधायक राज सिन्हा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

समारोह को संबोधित करते हुए सांसद ढुलू महतो ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। उन्होंने विभिन्न रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की परिकल्पना को साकार किया। उनके प्रयासों के कारण ही आज देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा है।

सांसद ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस के भीतर प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार पटेल को व्यापक समर्थन प्राप्त था, लेकिन महात्मा गांधी के आग्रह पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के नाम का समर्थन किया। यदि परिस्थितियां अलग होतीं तो सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे। उनका त्याग, दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति समर्पण हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा।

मेयर संजीव सिंह ने कहा कि सरदार पटेल के आदर्शों और बताए रास्ते पर चलकर ही राष्ट्र के विकास में सार्थक योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं।

विधायक राज सिन्हा ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने राष्ट्र को हमेशा सर्वोपरि रखा और अपना संपूर्ण जीवन देशसेवा में समर्पित कर दिया। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। भाजपा नेता एवं पटेल स्मारक समिति के महासचिव मुकेश पांडेय ने कहा कि समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सरदार पटेल की जयंती मनाई गई। ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को उनके संघर्ष, विचारों और राष्ट्र निर्माण में योगदान को जानने तथा उनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है।

समिति के अध्यक्ष राजू सिंह ने कहा कि सरदार पटेल जैसे महापुरुष दुनिया में विरले ही जन्म लेते हैं। उनका जीवन त्याग, समर्पण, साहस और राष्ट्रसेवा का प्रतीक है। आज की पीढ़ी को उनके आदर्शों को आत्मसात करने की जरूरत है।