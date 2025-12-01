Dhanbad Sadar Hospital को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य सचिव ने कर दी बड़ी घोषणा, मेडिकल कालेज बनने से मरीजों को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, इंडोर वार्ड, ओटी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में पिछले 6 महीने में काफी बदलाव हुए हैं, जिसका नतीजा है कि यहां पहले की तुलना में मरीज की संख्या बढ़ी है।

इसके अलावा ऑपरेशन की भी संख्या में वृद्धि देखी गई है। यह एक अच्छी शुरुआत है और आने वाली समय में सारी सुविधाएं इस अस्पताल में देखने को मिलेगी। उपायुक्त की उन्होंने सराहना की। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि 16 करोड़ की लागत से सदर अस्पताल के कैंपस का सौदर्यीकरण किया जाएगा। इसके तहत यहां पर कई भवन भी बनाए जाएंगे। जिसके बाद सदर अस्पताल 100 बेड से डेढ़ सौ बेड का अस्पताल हो जायेगा।

अस्पताल कैंपस में ही पीपीपी मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेडिकल कालेज भी बनना है, इसकी स्वीकृति भारत सरकार से मिल भी चुकी है और राज्य सरकार से इसकी स्वीकृति प्रक्रिया में है। मेडिकल कालेज बन जाने से पूरा अस्पताल 420 बेड का हो जायेगा।