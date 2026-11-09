धनबाद-रक्सौल छठ स्पेशल ट्रेन को मंजूरी, पटना तक सफर के लिए चुकाना होगा दोगुना किराया

जागरण संवाददाता, धनबाद। Raxaul- Dhanbad Chhath Special Train: लंबे इंतजार के बाद धनबाद से रक्सौल के लिए छठ स्पेशल ट्रेन को मंजूरी मिल गई। धनबाद से 11 और 13 तथा रक्सौल से 12 व 24 नवंबर को चलेगी। रेलवे इस ट्रेन को गया-पटना मार्ग से चलाएगी।

धनबाद से पटना तक गंगा-दामोदर एक्सप्रेस के रूट से चलेगी। पटना से रक्सौल बरौनी, समस्तीपुर व मुजफ्फरपुर होकर जाएगी। रक्सौल स्पेशल से धनबाद से पटना पहुंचने के लिए स्लीपर के यात्री को लगभग दोगुना तो वहीं थर्ड एसी के यात्री को दोगुना से भी अधिक किराया चुकाना होगा।

गंगा-दामोदर एक्सप्रेस से धनबाद से पटना तक पहुंचने को स्लीपर में 210 के बदले 400 तो थर्ड एसी के लिए 520 के बजाय 1070 रुपये चुकाना होगा। स्पेशल ट्रेन के थर्ड एसी इकानमी में 60 रुपये की छूट पटना या कोलकाता जैसी कम दूरी के लिए थर्ड एसी इकोनमी श्रेणी का किराया एक समान है। गंगा-दामोदर एक्सप्रेस से धनबाद से पटना पहुंचने के लिए थर्ड एसी इकोनमी श्रेणी और थर्ड एसी दोनों का किराया 520 रुपये है।