धनबाद में राजेन्द्र सरोवर बोटिंग टेंडर पर विवाद, जिला परिषद की आपत्ति पर डीसी से हस्तक्षेप की मांग

जागरण संवाददाता, धनबाद। राजेन्द्र सरोवर बेकारबांध को लेकर एक बार फिर जिला परिषद ने आपत्ति जताया है। साथ ही धनबाद नगर निगम को याद दिलाया है कि राजेन्द्र सरोवर जिला परिषद की संपत्ति है। मामले को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने उपायुक्त आदित्य रंजन से मुलाक़ात कर निगम के कार्यों पर रोक लगाने की मांग किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह है मामला धनबाद नगर निगम ने राजेन्द्र सरोवर में बोटिंग का संचालन करने जा रही है। इसके लिए बीते आठ नवंबर को निविदा आमंत्रित किया है। इसी को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष सिंह ने आपत्ति की है। वे उपायुक्त रंजन से मिली और बताया कि पूर्व में राजेन्द्र सरोवर में जिला परिषद धनबाद की ओर से बोटिंग संचालित किया जा रहा था। पुनः बोटिंग संचालन के लिए जिला परिषद प्रक्रिया शुरू की गई है।