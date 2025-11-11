Language
    धनबाद में राजेन्द्र सरोवर बोटिंग टेंडर पर विवाद, जिला परिषद की आपत्ति पर डीसी से हस्तक्षेप की मांग

    By BALWANT KUMAREdited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:57 PM (IST)

    धनबाद के राजेन्द्र सरोवर में बोटिंग टेंडर को लेकर विवाद हो गया है। जिला परिषद ने टेंडर प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए डीसी से हस्तक्षेप की मांग की है। परिषद का आरोप है कि टेंडर में अनियमितताएं हुई हैं, जिससे पारदर्शिता का अभाव है। डीसी से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

    राजेन्द्र सरोवर बोटिंग टेंडर पर विवाद

    जागरण संवाददाता, धनबाद। राजेन्द्र सरोवर बेकारबांध को लेकर एक बार फिर जिला परिषद ने आपत्ति जताया है। साथ ही धनबाद नगर निगम को याद दिलाया है कि राजेन्द्र सरोवर जिला परिषद की संपत्ति है। मामले को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने उपायुक्त आदित्य रंजन से मुलाक़ात कर निगम के कार्यों पर रोक लगाने की मांग किया है। 

    यह है मामला 

    धनबाद नगर निगम ने राजेन्द्र सरोवर में बोटिंग का संचालन करने जा रही है। इसके लिए बीते आठ नवंबर को निविदा आमंत्रित किया है। इसी को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष सिंह ने आपत्ति की है। वे उपायुक्त रंजन से मिली और बताया कि पूर्व में राजेन्द्र सरोवर में जिला परिषद धनबाद की ओर से बोटिंग संचालित किया जा रहा था। पुनः बोटिंग संचालन के लिए जिला परिषद प्रक्रिया शुरू की गई है। 

    ज्ञात हो कि राजेन्द्र सरोवर के सुंदरीकरण की लिए धनबाद नगर निगम को दिया गया था।  उन्होंने बताया कि राजेन्द्र सरोवर तालाब पर जिला परिषद धनबाद का पूर्ण स्वामित्व है। जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्गीकरण के उपरान्त इससे होने वाली आय भी जिला परिषद, धनबाद की होगी। सुंदरीकरण के बाद तालाब को जिला परिषद को हस्तांतरित करना था, ओर ऐसा नहीं किया गया। इस मामले पर उपायुक्त ने 15 नवंबर के बाद त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने की बात कही है।