Dhanbad Rail Division: ट्रेनों की बदली राह और रद्दीकरण जारी, दिसंबर में भी यात्रियों की दिक्कतें कम नहीं होंगी

जागरण संवाददाता, धनबाद। Indian Railway Update दिसंबर के पहले सप्ताह में भी यात्रियों की मुश्किल कम नहीं होगी। धनबाद से खुलने और यहां से गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

एक से पांच दिसंबर तक झाड़ग्राम-धनबाद मेमू धनबाद के बदले बोकारो तक चलेगी। धनबाद से चलने वाली ट्रेन बोकारो से झाड़ग्राम तक चलेगी। बर्द्धमान-हटिया मेमू एक से छह दिसंबर तक गोमो तक जाएगी।

वापसी में गोमो से बर्द्धमान तक चलेगी। गोमो से हटिया के बीच दोनों ओर से रद रहेगी। इसके अलावा अलग-अलग दिनों में आसनसोल-आद्रा मेमू, आद्रा-बाराभूम मेमू, आसनसोल-पुरुलिया मेमू रद रहेंगी। आद्रा रेल मंडल में विकास कार्याें के कारण ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।