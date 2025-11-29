Language
    Dhanbad Rail Division: ट्रेनों की बदली राह और रद्दीकरण जारी, दिसंबर में भी यात्रियों की दिक्कतें कम नहीं होंगी

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:54 AM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद रेल मंडल में दिसंबर के पहले सप्ताह में भी ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। झाड़ग्राम-धनबाद मेमू बोकारो तक चलेगी, वहीं बर्द्धमान-हटिया मेमू गोमो तक ही जाएगी। कुछ अन्य ट्रेनें भी रद्द रहेंगी। आद्रा मंडल में विकास कार्यों के कारण यह बदलाव किया गया है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

    धनबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। Indian Railway Update दिसंबर के पहले सप्ताह में भी यात्रियों की मुश्किल कम नहीं होगी। धनबाद से खुलने और यहां से गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

    एक से पांच दिसंबर तक झाड़ग्राम-धनबाद मेमू धनबाद के बदले बोकारो तक चलेगी। धनबाद से चलने वाली ट्रेन बोकारो से झाड़ग्राम तक चलेगी। बर्द्धमान-हटिया मेमू एक से छह दिसंबर तक गोमो तक जाएगी।

    वापसी में गोमो से बर्द्धमान तक चलेगी। गोमो से हटिया के बीच दोनों ओर से रद रहेगी। इसके अलावा अलग-अलग दिनों में आसनसोल-आद्रा मेमू, आद्रा-बाराभूम मेमू, आसनसोल-पुरुलिया मेमू रद रहेंगी। आद्रा रेल मंडल में विकास कार्याें के कारण ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।

    आज भागा-आद्रा मेमू रद, एक घंटे लेट खुलेगी बांकुड़ा मेमू

    भागा से आद्रा के बीच चलने वाली मेमू शनिवार ओ रद रहेगी। वापसी में आद्रा से भी नहीं चलेगी। धनबाद-बांकुड़ा मेमू शनिवार को एक घंटे विलंब चलाई जाएगी। आनंदविहार से पुरी जानेवाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस चंद्रपुरा-राजाबेरा के बीच नियंत्रित कर चलाई जाएगी।