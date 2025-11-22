प्रेम यादव हत्याकांड: फर्जी आधार कार्ड से बाइक खरीदकर आए थे हत्यारे, पुलिस की तलाश जारी

संवाद सहयोगी, लोदना। झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ में रतनजी भगवानजी पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार को दिनदहाड़े छपरा के युवक सह दोहरे हत्याकांड के आरोपी प्रेम यादव के हत्या मामले में झरिया पुलिस रेस है। पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है।

हालांकि पुलिस को अभी तक कोई सफलता हाथ नही लगी है। हत्या में प्रयुक्त बाइक को घनुडीह ओपी क्षेत्र से पुलिस ने बरामद किया था।पुलिस उक्त बाइक के नंबर को जांच की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बाइक लोयाबाद निवासी बीसीसीएल कर्मी रामप्रकाश तिवारी के नाम से है।

पुलिस जब रामप्रकाश तिवारी से संपर्क की तो पता चला कि उसने बाइक को 5 नवंबर को लोयाबाद के एक शोरूम में बाइक एक्सचेंज करा कर दूसरी बाइक खरीदा था। जिसके बाद पुलिस उक्त शोरूम पहुंच बाइक के बारे में छानबीन की।

शोरूम से जानकारी मिला की बाइक खरीदने घटना के सात दिन पूर्व सारण से रोहित नाम युवक आया था। शोरूम से उक्त युवक बाइक लेकर तुरंत सारण जाने की बात कह कर वहां से बाइक लेकर चला गया। पुलिस ने शोरूम से उक्त युवक का आधार कार्ड लिया वही शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। जिसमें पुलिस को दिखा की एक युवक बाइक पर बैठा हुआ था। जिसकी तस्वीर पुलिस ने ले ली। पुलिस युवक के आधार कार्ड के पता के अनुसार रोहित की तलाश में सारण पहुंची। पर वहां रोहित के बारे में स्थानीय लोगों से पुलिस को कोई जानकारी नही मिली। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह युवक यहां का नही है। रोहित नामक युवक का आधार कार्ड फर्जी निकला। हालांकि की इस मामले में पुलिस कुछ बोलने से परहेज कर रही है। वही शोरूम के कर्मी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो प्रेम को गोली मारने वाले अपराधी व उसके साथी का नाम पता कर ली है। पुलिस दवा कर रही है कि जल्द ही सभी अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगी।