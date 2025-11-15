Language
    Dhanbad Police ने की वासेपुर के गैंग्सटर प्रिंस खान के शूटर के घर की 'सफाई', गुजरे जमाने की टीवी तक उठा ले गई

    By Niraj Duby Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:42 PM (IST)

    Dhanbad News: धनबाद के वासेपुर में गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे सैफी उर्फ सैफ अब्बास नकवी के घर पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। सैफी पर रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने घर का सारा सामान जब्त कर लिया और वीडियोग्राफी की। पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

    कुर्की के दाैरान मेजर के घर से टीवी निकालते मजदूर। ( फोटो-जागरण)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। वासेपुर का कुख्यात गैंग्सटर प्रिंस खान के खास गुर्गे सैफी उर्फ सैफ अब्बास नकवी उर्फ मेजर के वासेपुर स्थित घर पर शुक्रवार को बैंकमोड़ थाना की पुलिस ने कुर्की-जब्ती की कार्रवाई पूरी की। पुलिस टीम सुबह ही भारी सुरक्षा बल के साथ दंडाधिकारी के साथ इलाके में पहुंची और घर का हरेक सामान जब्त कर थाना ले आई।

    Dhanbad Police

    सैफी के खिलाफ वर्ष 2022 और 2023 में बैंकमोड़ थाना में रंगदारी और आर्म्स एक्ट के तहत दो मामले पूर्व से दर्ज हैं। उन्हीं मामलों में कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने घर में मौजूद सभी चल-अचल संपत्तियों का विवरण तैयार किया और उसे जब्त करते हुए पूरे संचालन की वीडियो ग्राफी भी कराई।

    कुर्की प्रक्रिया के दौरान इलाके में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखते हुए कार्रवाई शांति पूर्वक संपन्न कराई। बैंकमोड़ थाना प्रभारी परवीन कुमार का कहना है कि गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई जारी है और फरार आरोपितों की संपत्ति पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।