Dhanbad Police ने की वासेपुर के गैंग्सटर प्रिंस खान के शूटर के घर की 'सफाई', गुजरे जमाने की टीवी तक उठा ले गई

जागरण संवाददाता, धनबाद। वासेपुर का कुख्यात गैंग्सटर प्रिंस खान के खास गुर्गे सैफी उर्फ सैफ अब्बास नकवी उर्फ मेजर के वासेपुर स्थित घर पर शुक्रवार को बैंकमोड़ थाना की पुलिस ने कुर्की-जब्ती की कार्रवाई पूरी की। पुलिस टीम सुबह ही भारी सुरक्षा बल के साथ दंडाधिकारी के साथ इलाके में पहुंची और घर का हरेक सामान जब्त कर थाना ले आई।

सैफी के खिलाफ वर्ष 2022 और 2023 में बैंकमोड़ थाना में रंगदारी और आर्म्स एक्ट के तहत दो मामले पूर्व से दर्ज हैं। उन्हीं मामलों में कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने घर में मौजूद सभी चल-अचल संपत्तियों का विवरण तैयार किया और उसे जब्त करते हुए पूरे संचालन की वीडियो ग्राफी भी कराई।