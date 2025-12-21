Dhanbad News: कापासारा में एसटीएबीजीएम कंपनी के समर्थन में पुलिस का लाठीचार्ज, एक सुरक्षाकर्मी घायल

Language
    By Sanjay Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:53 PM (IST)

    निरसा थाने की पुलिस ने सुरक्षाकर्मियों पर किया लाठी चार्ज। (सांकेतिक फोटो)

    जागरण संवाददाता, गलफरबाड़ी (धनबाद)। शनिवार की देर रात निरसा पुलिस ने एसटीएबीजीएम कंपनी के आठ सुरक्षाकर्मियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया तथा कापासारा आउटसोर्सिंग से स्क्रैप लदे वाहनों को बाहर निकाल ले गई। लाठीचार्ज के दौरान ईसीएल मुगमा एरिया के सुरक्षाकर्मी जीतन मांझी की पिटाई भी की गई।

    सुरक्षाकर्मी नारायण सिंह ने बताया कि जनता मजदूर संघ के बैनर तले एसटीएबीजीएम कंपनी के सभी सुरक्षाकर्मी अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर कापासारा से क्रेशर मशीन काटकर ले जाने का विरोध कर रहे थे। इसी क्रम में भाजपा नेता एवं जनता श्रमिक संघ के केंद्रीय सचिव भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्क्रैप लदे वाहनों को रोक दिया गया था।

    इधर, रात करीब 11 बजे निरसा पुलिस साइरन बजाते हुए मौके पर पहुंची और विरोध कर रहे सभी सुरक्षाकर्मियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने स्क्रैप लदे वाहनों को कापासारा से निकालकर एनएच-19 तक पहुंचा दिया। इस दौरान भाकपा (माले) नेता रामजी यादव और रौशन मिश्रा भी पुलिस के साथ मौजूद थे।

    लाठीचार्ज के दौरान वीडियो बना रहे ईसीएल मुगमा एरिया के सुरक्षाकर्मी जीतन मांझी की पिटाई कर उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया, जिसे बाद में पुलिस ने लौटा दिया।

    इस संबंध में भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों का बकाया वेतन दिलाने के बजाय सत्ता पक्ष के नेताओं ने पुलिस के बल पर स्क्रैप लदे वाहनों को कापासारा से बाहर निकलवा दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मियों के बकाया वेतन की मांग को लेकर जनता श्रमिक संघ शीघ्र ही बैठक कर ईसीएल मुगमा एरिया का चक्का जाम करेगा।