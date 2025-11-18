Language
    पुरानी दोस्ती में 22 लाख की दुश्मनी, जांच में जुटी Dhanbad Police

    By Satendra Chauhan Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:54 AM (IST)

    Dhanbad Update: धनबाद में पुरानी दोस्ती में 22 लाख रुपये की दुश्मनी का मामला सामने आया है। दो दोस्तों के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद है। एक दोस्त का आरोप है कि उसने दूसरे को 22 लाख रुपये उधार दिए थे, जो वापस नहीं मिल रहे। धनबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है।

    ठगी के आरोप की पुलिस कर रही जांच।

    जागरण संवाददाता, धनसार। धनबाद शहर के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के व्यवसायी विकास भाटिया ने सोमवार को धनसार थाना में मनईटांड गोल बिल्डिंग निवासी दीपू पाल और मंटू पाल के खिलाफ 22 लाख रुपये की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

    व्यवसायी के अनुसार, दोनों आरोपियों से उनकी लंबे समय से दोस्ती थी। इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए वर्ष 2018 से लेकर अब तक कई बार पैसों की आवश्यकता बताकर दोनों ने उनसे कुल 22 लाख रुपये ले लिए।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगनी चाही, तो आरोपियों ने ना केवल पैसे लौटाने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौज भी की।

    विकास भाटिया ने पुलिस को बताया कि वह कई बार रकम की मांग कर चुके हैं, लेकिन आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे। अंततः मजबूर होकर उन्हें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा।

    दूसरी ओर, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जल्द ही दोनों आरोपियों को नोटिस भेजा जाएगा और पूरे लेनदेन की जांच की जाएगी।

    घटना के सामने आने के बाद स्थानीय व्यापारियों में भी नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि विश्वास के नाम पर की गई ऐसी हरकतें समाज में गलत संदेश देती हैं।

    फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है और सत्य उजागर होने का इंतजार किया जा रहा है।