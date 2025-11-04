Language
    Dhanbad News: दुबई में बैठे प्रिंस खान की जड़ें खोदने में जुटी पुलिस, 30 ठिकानों पर दबिश

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:32 AM (IST)

    धनबाद पुलिस ने वासेपुर में प्रिंस खान के ठिकानों पर छापेमारी की, जो दुबई से अपना गिरोह चला रहा है। पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया और हथियार, नकदी और दस्तावेज जब्त किए। इस कार्रवाई से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रयासरत है और उसके सहयोगियों पर भी नजर रख रही है।

    वासेपुर का कुख्यात प्रिंस खान दुबई से अपराध का संचालन कर रहा है। (फाइल फोटो)।

    जागरण संवाददाता, वासेपुर (धनबाद)। वासेपुर का कुख्यात बदमाश प्रिंस खान दुबई में बैठकर अपराध को अंजाम दे रहा है। धनबाद पुलिस उसकी जड़ें खोदने में जुट गई है। मंगलवार तड़के पुलिस ने उसके 30 ठिकानों पर दबिश दी।

    तड़के करीब 3 बजे धनबाद पुलिस ने वासेपुर के विभिन्न इलाकों-पांडर पाल, शमशेर नगर, रहमतगंज, आर मोड़, नबीनगर, कबड्डी पट्टी, नया बाजार और निषाद नगर—में एक साथ बड़ी कार्रवाई की। यह ऑपरेशन करीब पांच घंटे तक चला और पुलिस ने लगभग 30 ठिकानों पर छापेमारी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई का लक्ष्य कुख्यात अपराधी प्रिंस खान से जुड़े जमीन कारोबारियों, पैसों के लेन-देन करने वालों और हथियार सप्लाई करने वालों को पकड़ना था। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में विदेशी हथियार वासेपुर में लाए गए हैं और कुछ शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। बताया गया कि इस साजिश में प्रिंस खान के करीबी कारोबारी भी शामिल थे।

    छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कई पहले से ही प्रिंस खान के लिए जेल जा चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में शमशेर नगर के फिरोज मलिक, लाडले खान, साहेब कुरैशी, मोहम्मद डब्ल्यू, आरिफ डीजे, परवेज खान और मोहम्मद तौसीफ शामिल हैं। इसके अलावा अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है।

    पुलिस ने कई ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार, नगद राशि और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। फिलहाल इन बरामद सामग्रियों की जांच चल रही है। इस सर्च ऑपरेशन से वासेपुर और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हैं और इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

    धनबाद पुलिस का यह अभियान प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस केवल अपराधियों पर ही नहीं, बल्कि उन सफेदपोश कारोबारियों पर भी नजर रखे हुए है जो प्रिंस खान के लिए धन और जमीन के लेन-देन में सहयोग करते हैं।

    प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि कोयलांचल और आसपास के इलाकों में डर और दबदबे के जरिए दुबई से अपना नेटवर्क चलाने वाले प्रिंस खान और उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस का यह अभियान वासेपुर में अपराध जगत के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है।