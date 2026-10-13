जागरण संवाददाता, धनबाद। जिले में अपराध नियंत्रण और पुलिस की गश्त व्यवस्था को मजबूत करने के लिए धनबाद पुलिस के बेड़े में 45 नई पेट्रोलिंग बाइक शामिल की गई हैं।

मंगलवार को पुलिस केंद्र में उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बाइकों को रवाना किया।

नई बाइकों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता बढ़ेगी। साथ ही आपात स्थिति में पुलिस को घटनास्थल तक शीघ्र पहुंचने में मदद मिलेगी।

नई बाइकों में से 18 सिटी हाक्स टीम, चार ट्रैफिक थाना और 23 जिले के अन्य थानों को आवंटित की गई है। सिटी हाक्स की बाइक से बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर गश्त तेज होगी।

वहीं, ट्रैफिक पुलिस को मिली बाइकों से जाम की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर नजर रखने में सहूलियत होगी। अन्य थानों को मिली बाइक से संबंधित क्षेत्रों में नियमित गश्त और पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी।

तीन चरणों में पहले मिली थीं 147 बाइक धनबाद पुलिस को इससे पहले तीन चरणों में 147 पेट्रोलिंग बाइक मिल चुकी हैं। मंगलवार को 45 नई बाइक मिलने के बाद वर्ष 2025-26 में जिले को कुल 192 नई पेट्रोलिंग बाइक आवंटित की जा चुकी हैं।