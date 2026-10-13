झारखंड में पेंशन संकट: मंइयां सम्मान योजना की किस्त जारी, वृद्धा-विधवा-दिव्यांगों को छह महीने से इंतजार
Jharkhand Pension Crisis: झारखंड में मंइयां सम्मान योजना की सितंबर की किस्त जारी हो गई है, लेकिन वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन छह महीने से लंबित है।
HighLights
मंइयां सम्मान योजना की सितंबर की राशि जारी हुई।
वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन छह महीने से लंबित।
लाखों लाभुक दुर्गा पूजा से पहले भुगतान का इंतजार।
डिजिटल डेस्क, धनबाद। दुर्गा पूजा से पहले झारखंड की मंइयां सम्मान योजना के लाभुकों के खातों में सितंबर महीने की राशि का भुगतान कर दिया गया है।
वहीं, राज्य में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लाभुकों को करीब छह महीने से भुगतान का इंतजार है। इससे हजारों जरूरतमंद परिवारों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी हो गई है।
धनबाद, बोकारो और रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में पेंशन भुगतान लंबित रहने से लाभुक परेशान हैं।
वृद्धावस्था पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए यह राशि रोजमर्रा की जरूरतों, दवा और जरूरी खर्चों का सहारा होती है। लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
एक ओर मइयां सम्मान योजना की सितंबर महीने की राशि दुर्गा पूजा से पहले मिलने से महिला लाभुकों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभुक अब भी बकाया राशि मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
लाभुकों को इंतजार है कि सरकार लंबित पेंशन का भुगतान जल्द सुनिश्चित करेगी। दुर्गा पूजा के माैके पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभुकों को सरकार से उम्मीद है कि उनपर ध्यान दिया जाएगा।
हालांकि, बाद, बोकारो और रांची सहित पूरे राज्य में पेंशन भुगतान की वास्तविक लंबित अवधि, प्रभावित लाभुकों की संख्या और राशि जारी होने की संभावित तारीख की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
भाजपा नेता रमेश राही ने दुर्गा पूजा से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा है-दिव्यांग, विधवा और वृद्धजन को पेंशन की ज्यादा जरूरत है।
उन्होंने कहा है-मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना का भुगतान अच्छी बात है लेकिन दिव्यांग, विधवा और वृद्धजनों का क्या कसूर है?
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