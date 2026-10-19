धनबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिस्टल के साथ एक गिरफ्तार; हथियार सप्लाई करने वाले की तलाश

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद थाना क्षेत्र के बरामुड़ी खटाल में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में पप्पू कुमार (31) को गिरफ्तार किया है।

वहीं, विशुनपुर की टीचर्स कॉलोनी निवासी अंकित पाठक पर पप्पू को हथियार रखने के लिए देने का आरोप है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है।

शनिवार की देर रात पुलिस को यह सूचना मिली थी कि बरामुड़ी खटाल निवासी पप्पू कुमार के पास अवैध हथियार है और वह किसी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम रात करीब 12:45 बजे उसके घर पहुंची।