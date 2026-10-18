त्योहारी सीजन में रेलवे की समय-सारिणी बेपटरी, रात की ट्रेन सुबह तो सुबह वाली शाम में; स्पेशल का बुरा हाल

जागरण संवाददाता, धनबाद। Festive Rush Disrupts Train Timings: त्योहारी सीजन में ट्रेनों की लेटलतीफी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। ट्रेनों का समय पालन ध्वस्त होने से रात की ट्रेन सुबह तो सुबह वाली रात में पहुंच रही हैं। स्पेशल ट्रेनों का बुरा हाल है तो नियमित लंबी दूरी की ट्रेनें भी बेहाल हैं।

धनबाद व आसपास से होकर गुजरने वाली ट्रेनों के साथ-साथ धनबाद आनेवाली ट्रेनें भी घंटों लेट आ रही हैं। रविवार को अलेप्पी और भुवनेश्वर-धनबाद एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें सुबह के बजाय शाम में आईं। भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस का शनिवार के बदले रविवार को आगमन हुआ। ट्रेनों की लेटलतीफी को लेकर बोर्ड के अफसरों से लेकर संबंधित डिविजन के स्तर पर भी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। स्पेशल ट्रेनों का हाल - 04091 हावड़ा-दिल्ली वनवे स्पेशल सुबह 10:10 के बदले चार घंटे से अधिक देर से दोपहर दो बजे के बाद खुली। इस वजह से दोपहर के बदले रात में धनबाद आई। दिल्ली देर से पहुंचने की संभावना है।