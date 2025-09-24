Raxaul Tirupati Train: धनबाद होकर चलेगी रक्सौल-तिरुपति साप्ताहिक ट्रेन, स्लीपर का किराया 1005 रुपये

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर रक्सौल से तिरुपति के लिए साप्ताहिक ट्रेन अब 30 सितंबर से चलेगी। तिरुपति से रक्सौल के लिए यह सेवा 27 सितंबर से बहाल हो जाएगी। पहले चर्लपल्ली-रक्सौल स्पेशल को 20 सितंबर तथा रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल को 23 सितंबर से तिरुपति तक चलाने की घोषणा की गई थी।

अब नई तिथि जारी करने के साथ ही दोनों ओर से ट्रेन के फेरे बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। तिरुपति-रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक शनिवार को 27 सितंबर से 29 नवंबर तक चलेगी।

रक्सौल-तिरुपति स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को 30 सितंबर से दो दिसंबर तक चलेगी। दोनों ओर से तिरुपति तक टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है।

धनबाद से तिरुपति के लिए स्लीपर का किराया 1005 रुपये, थर्ड एसी 2540 रुपये, सेकंड एसी में 3570 रुपये एवं फर्स्ट एसी के लिए 5765 रुपये चुकाना होगा।

07051 तिरुपति-रक्सौल स्पेशल तिरुपति से सुबह 8:15 पर चलकर रविवार की रात बोकारो व धनबाद होकर सोमवार दोपहर 1:30 पर रक्सौल पहुंचेगी।

07052 रक्सौल-तिरुपति स्पेशल रक्सौल से मंगलवार की सुबह 8:30 पर चलकर रात में धनबाद व बोकारो तथा गुरुवार शाम 6:30 पर तिरुपति पहुंचेगी।

18 अक्टूबर को धनबाद से इतवारी को दिवाली स्पेशल ट्रेन, बुकिंग शुरू

धनबाद से नागपुर के इतवारी तक दिवाली स्पेशल ट्रेन चलेगी। कतरास, चंद्रपुरा, बोकारो, मूरी, रांची, राउरकेला, झारसुगड़ा, रायगढ़, चांपा, बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनंदगांव, डोंगरगढ़ व गोंदिया होकर चलने वाली ट्रेन दोनों ओर से एक-एक फेरा लगाएगी।