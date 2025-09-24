Raxaul Tirupati Train: धनबाद होकर चलेगी रक्सौल-तिरुपति साप्ताहिक ट्रेन, स्लीपर का किराया 1005 रुपये
धनबाद से रक्सौल-तिरुपति के लिए साप्ताहिक ट्रेन 30 सितंबर से शुरू होगी जिसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। तिरुपति से रक्सौल के लिए यह सेवा 27 सितंबर से उपलब्ध होगी। इसके साथ ही धनबाद से नागपुर के इतवारी तक दिवाली स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। इन ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है और पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं।
जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद होकर रक्सौल से तिरुपति के लिए साप्ताहिक ट्रेन अब 30 सितंबर से चलेगी। तिरुपति से रक्सौल के लिए यह सेवा 27 सितंबर से बहाल हो जाएगी। पहले चर्लपल्ली-रक्सौल स्पेशल को 20 सितंबर तथा रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल को 23 सितंबर से तिरुपति तक चलाने की घोषणा की गई थी।
अब नई तिथि जारी करने के साथ ही दोनों ओर से ट्रेन के फेरे बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। तिरुपति-रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक शनिवार को 27 सितंबर से 29 नवंबर तक चलेगी।
रक्सौल-तिरुपति स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को 30 सितंबर से दो दिसंबर तक चलेगी। दोनों ओर से तिरुपति तक टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है।
धनबाद से तिरुपति के लिए स्लीपर का किराया 1005 रुपये, थर्ड एसी 2540 रुपये, सेकंड एसी में 3570 रुपये एवं फर्स्ट एसी के लिए 5765 रुपये चुकाना होगा।
07051 तिरुपति-रक्सौल स्पेशल तिरुपति से सुबह 8:15 पर चलकर रविवार की रात बोकारो व धनबाद होकर सोमवार दोपहर 1:30 पर रक्सौल पहुंचेगी।
07052 रक्सौल-तिरुपति स्पेशल रक्सौल से मंगलवार की सुबह 8:30 पर चलकर रात में धनबाद व बोकारो तथा गुरुवार शाम 6:30 पर तिरुपति पहुंचेगी।
18 अक्टूबर को धनबाद से इतवारी को दिवाली स्पेशल ट्रेन, बुकिंग शुरू
धनबाद से नागपुर के इतवारी तक दिवाली स्पेशल ट्रेन चलेगी। कतरास, चंद्रपुरा, बोकारो, मूरी, रांची, राउरकेला, झारसुगड़ा, रायगढ़, चांपा, बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनंदगांव, डोंगरगढ़ व गोंदिया होकर चलने वाली ट्रेन दोनों ओर से एक-एक फेरा लगाएगी।
08875 इतवारी-धनबाद स्पेशल 17 अक्टूबर को चलेगी। इतवारी से रात 8:00 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 3:10 पर बाेकारो, 3:38 पर चंद्रपुरा, शाम 4:18 पर कतरास व शाम 5:15 पर धनबाद आएगी। 08876 धनबाद-इतवारी स्पेशल 18 अक्टूबर को चलेगी।
धनबाद से शाम 6:45 पर चलकर शाम 7:15 पर कतरास, रात 9:08 पर चंद्रपुरा, 10:10 पर बोकारो तथा अगले दिन शाम 7:15 पर इतवारी पहुंचेगी। ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। स्लीपर से सेकंड एसी तक पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं।
