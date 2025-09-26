Language
    धनबाद छात्राओं से दुर्व्यवहार का आरोप; एक आरोपी गिरफ्तार, प्रिंसिपल की तलाश जारी

    By Prem Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:51 PM (IST)

    धनबाद के गोविंदपुर में छात्राओं ने प्रधानाचार्य पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। एक छात्रा के भाई ने थाने में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। छात्राओं ने प्रधानाचार्य पर अनुचित टिप्पणी करने और गोद में बैठने के लिए कहने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image
    बरवापूर्व के प्रभारी प्रधानाचार्य पर प्राथमिकी, एक को जेल। प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण, गोविंदपुर/देवली (धनबाद)। पीएमश्री प्लस टू उच्च विद्यालय बरवा पूर्व की छात्राओं ने प्रधानाचार्य राजेश शर्मा पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाकर गुरुवार को स्कूल गेट पर धरना दे दिया था। इस मामले में एक छात्रा के भाई ने गोविंदपुर थाने में प्राथमिकी कराई।

    इसके बाद पुलिस ने गांव के ही बीरबल मंडल को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्रधानाचार्य की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में दो छात्राओं का बयान भी कराया है।

    छात्राओं ने बताया कि 23 सितंबर मंगलवार को प्रधानाचार्य से कहा कि कक्षा में जगह की कमी है। इसलिए भी छात्राओं को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। समस्या का समाधान करें। तब राजेश शर्मा ने एक छात्रा को अपनी गोद में बैठने के लिए कहा। उसका हाथ पकड़कर बैठाने का प्रयास किया।

    यह भी कहा कि स्कूल में नहीं, तुम हमारे घर चलो। हम वहीं पर पढ़ाएंगे। तभी विद्यालय में बीरबल मंडल आ गया। वह अक्सर स्कूल आता है। उसने भी हाथ पकड़ कर कहा कि राजेश मास्टर जो कहते हैं, वही करो। उसने छात्राओं को गालियां भी दीं।

    पुलिस की निगरानी में चलीं कक्षाएं

    गुस्साई छात्राओं ने गुरुवार को विद्यालय गेट पर धरना दे दिया था। पुलिस ने मामला शांत कराया था। शुक्रवार को गोविंदपुर थाने की पुलिस की निगरानी में पठन-पाठन शुरू हुआ। स्कूल में छात्र एवं छात्राओं की उपस्थिति कम रही। शुक्रवार को शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी घटना की जांच को विद्यालय नहीं आया।

    शिक्षक नेताओं ने की निष्पक्ष जांच की मांग

    झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव जय होरो ने घटना पर चिंता जताई। कहा कि प्रभारी प्रधानाचार्य राजेश करीब 30 वर्षों से शिक्षण कार्य में हैं। शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ तो मामला दर्ज कराएंगे। शैक्षणिक माहौल खराब होगा।

    उच्चाधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह एवं सचिव उत्तम कुमार मंडल ने कहा कि स्कूल में जगह की कमी है, विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। ऐसे में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के तालमेल से ही स्कूल सुचारू रूप से चल सकेगा।