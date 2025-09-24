Dhanbad News: धनबाद में 100 एकड़ में बनेगी नई टाउनशिप, आवास बोर्ड ने प्रशासन से मांगी जमीन

धनबाद में झारखंड सरकार एक नई टाउनशिप बसाने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को किफायती आवास प्रदान करना है। टाउनशिप में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे कि स्कूल अस्पताल बाजार और पार्क। आवास बोर्ड ने जिला प्रशासन से 100 एकड़ जमीन की मांग की है। इस परियोजना से शहरी क्षेत्रों पर दबाव कम होगा और लोगों को बेहतर जीवनशैली मिलेगी।

शशिभूषण, धनबाद। यदि आप अच्छे घर का सपना देख रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए। झारखंड सरकार आपके शहर के समीप ही बड़ी टाउनशिप बसाने जा रही है। इसमें मकान समेत सभी जरुरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नगर विकास विभाग की इस योजना के तहत निम्न व मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती एवं सुविधाजनक आवास मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन टाउनशिप को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहां हर जरूरी सुविधा होगी। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने धनबाद समेत राज्य के आठ शहरों में टाउनशिप बसाने की योजना बनाई है। इनमें धनबाद, रांची, देवघर, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, चाईबासा और लोहरदगा शामिल हैं। इन स्थानों पर 100 से 500 एकड़ तक भूमि चिह्नित की जा रही है।

धनबाद में हाउसिंग बोर्ड ने जिला प्रशासन से 100 एकड़ भूमि के आवंटन की मांग की है। जिला प्रशासन की ओर से इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। जानकारी के अनुसार, हाउसिंग बोर्ड के हर टाउनशिप को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि आसपास के शहरी क्षेत्रों पर दबाव कम हो और स्थानीय लोगों को बेहतर जीवनशैली मिले। इसके साथ ही आवास बोर्ड धनबाद, बोकारो सहित अन्य शहरों में अपनी पुरानी परिसंपत्तियों का जीर्णोद्धार करेगा।

आवास बोर्ड व नगर विकास विभाग की पहल झारखंड बनने के बाद पहली बार आवास बोर्ड सक्रिय हुआ है और नई टाउनशिप विकसित करने की पहल कर रहा है। इस परियोजना के लिए झारखंड राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक ने नगर विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखा है।

पत्र के अनुसार, आठ शहरों में सेटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। नगर विकास सचिव ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजा और जमीन चिह्नित कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। इसके लिए सरकारी भूमि के साथ-साथ जमीन का अधिग्रहण भी किया जा सकता है।

टाउनशिप में होंगी यह सुविधाएं टाउनशिप में चौड़ी व पक्की सड़कें बनेंगी। ग्रीन एरिया व पार्क बनाया जाएगा। शापिंग कांप्लेक्स, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल-कालेज, खेल का मैदान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा, डिजिटाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने की योजना है।