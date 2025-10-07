Language
    धनबाद में बिजली विभाग के रिपेयरिंग वर्कशाप में गिरी बिजली; स्क्रैप में लगी आग, पूरे शहर की बत्ती गुल

    By Balwant Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:05 AM (IST)

    धनबाद में शनिवार देर रात तेज बारिश और बादलों की गर्जना के साथ आसमानी बिजली गिरने से बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग शॉप में आग लग गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना पर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। टीआरडब्लू परिसर में ट्रांसफार्मर मरम्मती का कार्य होता है जिससे तेल बिखरा रहता है। सुरक्षा गार्डों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया।

    टीआरडब्लू धनबाद में लगी आग और उसे बुझाते दमकल कर्मी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, धनबाद। शनिवार की देर रात बादलों के गर्जना के साथ हुई तेज बारिश ने शहर को काफी नुकसान पहुंचाया है।

    आसमानी बिजली गिरने के कारण बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग शॉप टीआरडब्लू में आग लग गई, वहीं पूरे धनबाद शहर की बिजली भी गुल हो गई।

    हालांकि, अगलगी की इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। यह इलाका ठीक धनबाद थाना के पीछे और डीआरएम बिल्डिंग के पास है।

    घटना के संबंध में बताया जाता है कि रात करीब 9:30 बजे अचानक आसमानी बिजली सीधे टीआरडब्लू परिसर में गिरी।

    बिजली गिरने के कारण यहां मरम्मती के लिए रखे गए ट्रांसफॉर्मर और इसके कल पुर्जों में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

    सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने तत्काल अग्निशमन दल धनबाद को सूचना दिया। सूचना पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया।

    टीआरडब्लू में तेल आदि की भरमार

    टीआरडब्लू परिसर में ट्रांसफार्मर मरम्मती का कार्य होता है। इस कारण यहाँ चारो तरफ तेल बिखरा रहता है। आसमानी बिजली के गिरने और आग लगने का यह भी कारण है।

    कोई हताहत नहीं

    वैसे तो टीआरडब्लू में दिन भर कर्मचारी काम करते हैं। रात में यहां केवल सुरक्षा गार्ड ही तैनात रहते हैं। गार्ड के लिए यहां एक रूम भी बना है। बारिश के कारण सभी गार्ड रूम में ही थे। इस कारण घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

    दो बार गिरी बिजली, जैसे विस्फोट हुआ हो

    टीआरडब्लू की सुरक्षा के लिए यहां होमगार्ड जवानों को तैनात किया गया है। घटना के दौरान गॉर्ड रूम में रवि मुखर्जी समेत अन्य जवान मौजूद थे। मुखर्जी ने बताया कि टीआरडब्लू परिसर में दो बार बिजली गिरी।

    पहली बार ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार ऐसा लगा कि मानो बम विस्फोट हुआ है। आंखों के सामने अचानक से पूरा इलाका सफेद हो गया और फिर अंधेरा छा गया।

    सब स्टेशन से कटी हुई थी बिजली

    घटना की सूचना मिलते ही झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता एसके कश्यप और अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। स्थिति का जायजा लिया और राहत की सांस ली।

    कश्यप ने बताया कि गर्जना के साथ हो रही तेज बारिश को देखते हुए सब स्टेशन से बिजली काट दी गई थी। इसलिए भी अधिक नुकसान नहीं हुआ है।

    उन्होंने बताया कि टीआरडब्लू परिसर में रखे स्क्रैप में आग लगी थी। जान माल सुरक्षित है यही अच्छी बात है। फिलहाल आग को नियंत्रित कर लिया गया है। बारिश बंद होने के बाद शेष आकलन किया जाएगा।

    पूरे इलाके की बिजली गुल

    टीआरडब्लू में हुई घटना को देखते हुए पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। देर रात तक हीरापुर सब स्टेशन से जुड़े इलाकों को छोड़ शेष इलाकों में बिजली आपूर्ति धीरे धीरे बहाल की गई।