धनबाद में बिजली विभाग के रिपेयरिंग वर्कशाप में गिरी बिजली; स्क्रैप में लगी आग, पूरे शहर की बत्ती गुल

जागरण संवाददाता, धनबाद। शनिवार की देर रात बादलों के गर्जना के साथ हुई तेज बारिश ने शहर को काफी नुकसान पहुंचाया है।

आसमानी बिजली गिरने के कारण बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग शॉप टीआरडब्लू में आग लग गई, वहीं पूरे धनबाद शहर की बिजली भी गुल हो गई।

हालांकि, अगलगी की इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। यह इलाका ठीक धनबाद थाना के पीछे और डीआरएम बिल्डिंग के पास है।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि रात करीब 9:30 बजे अचानक आसमानी बिजली सीधे टीआरडब्लू परिसर में गिरी।

बिजली गिरने के कारण यहां मरम्मती के लिए रखे गए ट्रांसफॉर्मर और इसके कल पुर्जों में आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।

सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने तत्काल अग्निशमन दल धनबाद को सूचना दिया। सूचना पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया।

टीआरडब्लू में तेल आदि की भरमार

टीआरडब्लू परिसर में ट्रांसफार्मर मरम्मती का कार्य होता है। इस कारण यहाँ चारो तरफ तेल बिखरा रहता है। आसमानी बिजली के गिरने और आग लगने का यह भी कारण है।

कोई हताहत नहीं

वैसे तो टीआरडब्लू में दिन भर कर्मचारी काम करते हैं। रात में यहां केवल सुरक्षा गार्ड ही तैनात रहते हैं। गार्ड के लिए यहां एक रूम भी बना है। बारिश के कारण सभी गार्ड रूम में ही थे। इस कारण घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।